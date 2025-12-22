Slušaj vest

Na muzičkom festivalu Montesong trijumfovala je Tamara Živković, čime je obezbedila ulogu predstavnice Crne Gore na Pesmi Evrovizije 2026. godine, koja će se održati u Beču.

Rezultati glasanja žirija i publike

U konkurenciji od ukupno 15 kompozicija, pobedu je odnela pesma "Nova zora". Odluka je doneta kombinovanjem glasova stručnog žirija i publike, a Tamari je pobedničko priznanje uručila prošlogodišnja crnogorska evrovizijska predstavnica Nina Žižić.

Glasanje iz regiona i sveta

U procesu glasanja učestvovali su gledaoci iz regiona, ali i iz mnogih drugih delova sveta, putem online platforme. Glasovi su stigli iz ukupno 62 države, pri čemu je najveći broj glasova došao iz Crne Gore i Srbije.

Bodovanje i konačan ishod

Glasovi su pretvarani u bodove u rasponu od 1 do 12, najpre prema oceni žirija, a zatim i publike. Tamara Živković je ukupno osvojila 22 boda — maksimalnih 12 od žirija i dodatnih 10 od publike, što joj je donelo prvo mesto.

Raspodela glasova publike

Publika je svoje bodove raspodelila na sledeći način:

Dolce Hera – 1 bod

Neno Murić – 2 boda

Tina Džankić – 3 boda

Krstinja – 4 boda

Baryak – 5 bodova

Lana i Đorđe – 6 bodova

Đurđa – 7 bodova

Luka Radović – 8 bodova

Tamara Živković – 10 bodova

Lara Baltić – 12 bodova Crna Gora prva u regionu

Crna Gora je na ovaj način postala prva zemlja u regionu koja je izabrala svog predstavnika za najveće evropsko muzičko takmičenje naredne godine.

Ko je Tamara Živković?

Tamara Živković publici je poznata još od 2022. godine, kada se plasirala u finale popularnog muzičkog šou-programa "Zvezde Granda". Pored toga, nastupala je i na značajnim domaćim festivalima, među kojima su Glas Boke i Beogradsko proleće.

Učešće na izboru za crnogorskog evrovizijskog predstavnika ove godine nije joj prvo. Na festivalu Montesong takmičila se i prethodne sezone, kada je publiku predstavila numerom "Poguban let".

Tamara Živković na Montesongu 2026 Foto: Printscreen/Instagram/rtcg_me

Evrovizija 2026 u Beču

Pesma Evrovizije 2026 biće održana od 12. do 16. maja u Beču, glavnom gradu Austrije, zemlje koja je odnela pobedu na ovogodišnjem izdanju takmičenja.

