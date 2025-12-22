Slušaj vest

Američki glumacDžejms Ranson, koji je svetsku slavu stekao ulogom u kultnoj seriji „Žica“ (The Wire), preminuo je u 46. godini. Kako navode američki mediji, njegova smrt okarakterisana je kao samoubistvo.

Informaciju je potvrdio Zavod za sudsku medicinu u Los Anđelesu, gde je kao uzrok smrti navedeno vešanje. Policija Los Anđelesa reagovala je nakon poziva iz jedne privatne rezidencije, a po završetku uviđaja utvrđeno je da nema elemenata krivičnog dela niti sumnjivih okolnosti.

Pogledajte u galeriji izbor fotografija Džejmsa Ransona iz brojnih uloga:

1/6 Vidi galeriju Džejms Ranson, glumac iz serije Žica, preminuo u 46. godini. Uzrok smrti je vešanje. Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, AUTOMATIK ENT-BLUMHOUSE PRO-ENT ONE-IM GLOBAL-TANK CATERPILL - Album / Album / Profimedia

Ranson je glumačku karijeru započeo početkom dvehiljaditih, ostvarujući manje uloge u televizijskim serijama „Ed“ i „Treća smena“ (Third Watch). Pravi proboj usledio je kada je dobio ulogu Zigija Sobotke u drugoj sezoni serije „Žica“, u kojoj se pojavio u svih 12 epizoda.

Tokom karijere, Ranson je igrao u brojnim popularnim televizijskim i filmskim ostvarenjima. Među njima su serije „Mesto zločina: Las Vegas“ (CSI: Crime Scene Investigation), „Havaji 5-0“ (Hawaii Five-0) i „Burn Notice“, kao i film „Mandarina“ (Tangerine).

Posebno se istakao i u adaptacijama dela Stivena Kinga, uključujući film „To: Drugo poglavlje“ (It: Chapter Two). Publika ga pamti i po ulozi u hororu „Crni telefon“ (The Black Phone), kao i u njegovom nastavku „Crni telefon 2“ (The Black Phone 2), koji je ove godine stigao u bioskope.

Džejms Ranson iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru i uloge koje su obeležile savremenu televiziju i film.

Video: Oni su osetili ukus moći, a život ih je bacio u ponor