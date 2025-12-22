Slušaj vest

Pevačica Tamara Živković predstavljaće Crnu Goru na Pesmi Evrovizije 2026, koja će se održati u Beču, sa numerom „Nova zora“. Odluka je doneta nakon finala nacionalnog izbora Montesong, koji je organizovala Radio-televizija Crne Gore.

Tamara je ubedljivo trijumfovala osvojivši ukupno 22 boda, što je bio najveći zbir glasova žirija i publike, čime je obezbedila kartu za najveće evropsko muzičko takmičenje.

Crna Gora je na taj način postala prva zemlja u regionu koja je izabrala svog predstavnika za Evroviziju 2026. Pesma „Nova zora“ nosi snažnu poruku o oslobađanju, ličnoj snazi i novom početku, a autor muzike i teksta je Boris Subotić. Emotivni stihovi i moderna produkcija doprineli su snažnoj reakciji publike već tokom prvog izvođenja.

Pogledajte u galeriji i najupečatljivije momente sa nastupa koji je hipnotisao Crnu Goru:

1/9 Vidi galeriju Tamara Živković, predstavnica Crne Gore na Evroviziji 2026 Foto: printscreen/youtube/montesong

Pesma govori o raskidu sa prošlošću, odbacivanju stega i rađanju nove energije, a refren simbolično poručuje da se, „iza gora i iza mora“, uvek rađa novi početak.

Tekst pesme "Nova zora“ (ekavica)

Ko je ovdje ko? Ma kraj je

Moj je jači hod, za dalje

Iz srca sad vadim olovo

Sve je gotovo, sve je gotovo

(Lijepe žene, jake kao stijene, žene)

(Lijepe žene, lijepe su zbog sebe)

Finally breathin' and finding love inside

Kiša traje, kiša traje, nebo znak mi daje

Grmi sijeva, grmi sijeva, sudbina se mijenja

O-ou, o-o-ou, o-ou-ou

Iza gora, iza mora, rodila se nova zora

(Nova zora)

Ko si ti da mi pričaš, ko sam ja?

Da l' ću doć' ili poć'? Ja sam otišla

Sve što vodi do tebe, sam srušila

Iz tvojih otrova, se Sunce probija

I nova zora zasija

(Lijepe žene, jake kao stijene, žene)

(Lijepe žene, lijepe su zbog sebe)

Finally breathin' and finding love inside

Kiša traje, kiša traje, nebo znak mi daje

Grmi sijeva, grmi sijeva, sudbina se mijenja

O-ou, o-o-ou, o-ou-ou

Iza gora, iza mora, rodila se nova zora

Nema okova, nema okova, nema

Kô od gromova rođena žena

Nema okova, nema okova, nema

Kô od gromova rođena žena

Kiša traje, kiša traje, nebo znak mi daje

Grmi sijeva, grmi sijeva, sudbina se mijenja

O-ou, o-o-ou, o-ou-ou

Iza gora, iza mora, rodila ѕe nova zora

Pesma Evrovizije 2026 održaće se od 12. do 16. maja u glavnom gradu Austrije, nakon pobede te zemlje na ovogodišnjem takmičenju.

Video: Boban Rajović o Montesongu