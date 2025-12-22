Slušaj vest

Slavni glumac Rade Šerbedžija ponosni je deda čak sedmoro unuka, a jedan od njih ovih dana je napravio veliki životni korak. Njegov unuk Sergej, sin glumice Lucije Šerbedžije, napunio je 18 godina i time zvanično zakoračio u punoletstvo.

Tim povodom Lucija se oglasila na društvenim mrežama i objavila dirljivu poruku koja je privukla pažnju javnosti.

Pogledajte u galeriji rođendanske slike:

Sergej Pajić Šerbedžija, unuk Radeta Šerbedžije Foto: printscreen/instagram/ lucijaserbedzija

– Ovaj dečko, najdivniji na svetu, danas je punoletan. Uh, ponosna do svemira – napisala je glumica uz fotografiju sina.

Sergej je rođen u braku Lucije Šerbedžije i njenog bivšeg supruga, reditelja Filipa Gajića, na koga, kako mnogi primećuju, fizički veoma liči. Zbog porekla iz umetničke porodice nosi dva prezimena, a njegovo puno ime glasi Sergej Pajić Šerbedžija.

Iako je u detinjstvu trenirao fudbal, Sergej je s vremenom otkrio drugačiju strast. Ljubav prema muzici probudila se kada je uzeo gitaru u ruke, nakon čega ga je deda Rade upisao na rok akademiju.

Rade Šerbedžija u Sarajevu
Rade Šerbedžija u Sarajevu Foto: BoBa Nikolić

– Otkrio je moju gitaru i nagovorio dedu da ga upiše u školu. Sada svira od jutra do mraka. Često se šalimo da imamo svog Boba Dilana. Osim muzike, upisao je i dramsku školu – ispričala je ranije Lucija za hrvatske medije.

Glumica je u jednom intervjuu istakla da je njen otac izuzetno posvećen deda i da porodica zauzima posebno mesto u njegovom životu.

– Kad dođe u Zagreb, obilazi sve unuke, donosi im poklone, kuva, brine o njima. Neverovatan je. To ga ispunjava i u tome istinski uživa. Pravi je porodičan čovek – rekla je Lucija, dodajući da nisu svi imali privilegiju da odrastaju uz takvu figuru u porodici.

