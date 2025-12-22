Slušaj vest

Crna Gora je ove godine prva zemlja u regionu koja je izabrala predstavnika za Evroviziju 2026, a nacionalni izbor Montesong privukao je ogromnu pažnju javnosti. Finalni nastup i pobedu obeležila je i prava drama između takmičara i žirija.

Pobednica je Tamara Živković, koja će Crnu Goru predstavljati u Beču sa numerom „Nova zora“. Tamara je osvojila ukupno 22 boda, što je bio najveći zbir glasova publike i žirija, i tako sebi obezbedila kartu za najveće evropsko muzičko takmičenje, koje će se održati od 12. do 16. maja.

Ipak, Montesong nije prošao bez kontroverzi. Krstinja Todorović, nekadašnja takmičarka „Zvezda Granda“, nastupila je sa pesmom „Oli, oli“, energično i u dugoj beloj haljini. Njena ocena od strane predsednice žirija, Nine Žižić, izazvala je burne reakcije. Nina je Krstinju ocenila sa samo 4 poena, što je mladu pevačicu izuzetno pogodilo.

Krstinja se odmah oglasila na društvenim mrežama i javno prozvala koleginicu:

- Pitala bih gospođu Žižić - beše tako, prošlogodišnju predstavnicu, a večerašnju predsednicu žirija: "Po kom kriterijumu je davala svoje glasove?" S obzirom na to da je "briljirala" na Evroviziji, kako te nije sramota? Dobro pevanje nikada nećeš moći da sabotiraš, znaj, napisala je, pa nastavila:

- Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Evroviziji, ali si večeras pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje.

Fanovi su se uključili u raspravu, komentarišući:

– Javno neka te je sramota za 1 bod Andrei Demirović i 4 boda za Krstinju Todorović. Smeje ti se javnost i priseća falširanja. Ubila sujeta, ubi zatvoreno grlo.

Podsećanja radi, Nina Žižić je prošle godine otišla na Evroviziju umesto grupe „NeonoeN“, koja se kasnije povukla. Ove godine, nakon što je isti bend proglašen pobednikom Montesonga, pojavili su se snimci koji navodno pokazuju da su pobednici pesmu „Clickbait“ izveli u drugačijoj verziji prošle godine, što je izazvalo dodatni skandal.

