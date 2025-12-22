Slušaj vest

Vest o neočekivanoj vezi između Pamele Anderson i Lijama Nisona izazvala je veliko uzbuđenje kod mnogih, ali i skepticizam kod drugih, koji su verovali da je u pitanju izmišljena ljubavna priča zbog promocije novog filma. Strast na filmu između dvoje glumaca bila je toliko jaka da je tas na vagi prevagnuo u korist nove romanse. Holivudska glumica otkrila je istinu, pozirajući na naslovnoj strani časopisa PEOPLE.

"Imali smo kratku romantičnu vezu"

Pamela Anderson otkrila je šta se dogodilo sa Lijamom Nisonom daleko od reflektora nakon završetka snimanja filma "Goli pištolj": "Ako želite da znate, Lijam i ja smo imali kratku romantičnu vezu, ali tek nakon što smo završili snimanje".

Njih dvoje su proveli nedelju dana u njegovom domu u Njujorku.

U galeriji pogledajte fotografije Pamele Anderson i Lijama Nisona:

"Imala sam svoju sobu. Oboje naših asistenata su dolazili. Čak su i članovi porodice dolazili da nas posete", opisala je i dodala: "Otišli smo na večeru u mali francuski restoran, gde me je predstavio kao ‘buduću gospođu Nison’."

Takođe su, navela je, provodili vreme u njegovoj bašti, gde je glumica "brinula o grmu ruže koji se davio u nani".

"Bila sam srećna što mogu da pomognem, a on je to cenio", ispričala je Pamela.

Nakon onoga što glumica naziva "romantičnom izgubljenom nedeljom", tokom koje je Lijam Nison jurio medveda kroz prozor dok je nosio ogrtač, razišli su se kako bi radili na drugim filmovima.

"Bolji smo kao prijatelji"

Pamela Anderson je pojasnila da glasine o publicitetu nisu istinite. "Uvek sam se smejala kada su ljudi govorili: ‘Ovo je publicitet.’ Pomislila sam: ‘Publicitet? Ovo je stvarno. Imamo prava osećanja’", naglašava ona, što je potvrdio i Nison. Međutim, pojašnjava: "Volim Lijama, ali, iskreno, bolji smo kao prijatelji."

Pamela i Lijam Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Poslednji put su se videli u avgustu, kad ju je Lijam Nison iznenadio pojavljivanjem na čuvenom pozorišnom festivalu u Vilijamstaunu, gde je Pamela Anderson nastupala u predstavi "Kamino Real" Tenesija Vilijamsa. Nison je došao samo da je vidi, što je mnogima izgledalo kao najromantičniji gest, ali Pamela nije promenila odluku.

"On je bio veliki pristalica ovog novog pravca u mojoj karijeri i s ljubavlju mi govori koliko je ponosan na mene", rekla je Anderson i dodala: "Sigurna sam da ćemo uvek biti deo života jedno drugog".

