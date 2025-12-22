Slušaj vest

Muzej Panoptikon u Hamburgu, u Nemačkoj, nedavno je otkrio novu voštanu figuru princeze Kejt, koja je odmah izazvala kontroverzu. Figura će biti izložena pored voštanih figura drugih poznatih ličnosti, poput Eda Širana i Tejlor Svift.

Vajarka, Lisa Bišer, i njen tim rade na figuri od leta. Kejt je prikazana u tamnozelenoj haljini dizajnerke Dženi Pakam, sa diskretnom, ali prepoznatljivom kraljevskom šminkom.

„Ne samo da smo pažljivo modelirali haljinu, već i šminku za javni nastup, održavajući kraljevski suptilni izgled. Naravno, nije izostao ni Kejtin prepoznatljivi ajlajner, sa laganim dimljenim efektom na očima“, rekla je Bišer.

Tim je koristio stotine fotografija, a zube je bilo posebno teško izvajati, što je zahtevalo čak 30 sati rada.

Međutim, reakcije publike su bile pomešane - mnogi smatraju da figura ne liči dovoljno na pravu Kejt.

Komentari su se ređali na društvenim mrežama:

Jedan korisnik na X je napisao: „Fuj.“

Francuski časopis Paris Match je opisao figuru kao „pomalo neurednu sličnost“.

Na Fejsbuku je neko uporedio zube statue sa crtanim likom Sunđer Bob Kockalone.

Posetioci muzeja su rekli: „Bili smo razočarani i delimično užasnuti.“

Drugi komentator je dodao: „Ne vidim mnogo sličnosti.“ I prethodne voštane figure izazivale kontroverze

Ovo nije prvi put da Panoptikon izaziva kontroverzu. Prošle godine, voštana figura kraljice Elizabete II izazvala je kritike zbog nedostatka kose. Upravnica muzeja, dr Suzane Ferber, objasnila je tada:

„Pošto koristimo pravu ljudsku kosu, koja je veoma skupa, neke figure sa šeširima uopšte nemaju kosu. To je voštana figura, a ne prava osoba.“

Dodala je da se kraljevska porodica drugačije doživljava u Nemačkoj nego u Velikoj Britaniji, gde mediji moraju biti pažljiviji.

Slične reakcije su se videle kada je prošle godine predstavljena voštana figura Tejlor Svift - fanovi su je nazvali „užasnom“ i „katastrofom“, upoređujući je sa likom iz filma Dadilja Mekfi.

- „Uradili su to tako pogrešno, LMFAOOO“, našalili su se korisnici društvenih mreža.

