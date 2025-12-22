Slušaj vest

Kruz Bekam prekinuo je ćutanje o navodnoj porodičnoj svađi među Bekamovima dvema oštrim rečima. Odlučio je da razjasni situaciju nakon što su se pojavile tvrdnje da su njegovi roditelji, Viktorija i Dejvid Bekam, prestali da prate svog najstarijeg sina Bruklina na društvenim mrežama.

Dvadesetogodišnjak je podelio snimak ekrana naslova članka Daily Maila koji je glasio: "Dejvid i Viktorija Bekam prestali da prate otuđenog sina Bruklina, dok je otkriveno da će Božić provesti s roditeljima svoje supruge Nikole Pelc, usred porodičnog sukoba". Kruz je na to reagovao napisavši: "Nije istina". Dodao je: "Moja mama i tata nikada ne bi prestali da prate svog sina. Hajde da razjasnimo činjenice.Oni su se probudili blokirani... kao i ja."

Kruz Bekam tvrdi da je Bruklin Bekam blokirao njega, Viktoriju i Dejvida na Instagramu Foto: Printscreen/ Instagram/ cruzbeckham

Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc (30) više ne prate njegove roditelje na Instagramu. U julu se saznalo da su oboje prestali da prate i Bruklinovu braću, Kruza i Romea.

Naznake pomirenja

Bruklinovo "otpraćanje" porodice na Instagramu dogodilo se samo nekoliko nedelja nakon što je Viktorija otkrila da je njena majka okačila božićne čarape za celu porodicu, uključujući i onu s Bruklinovim imenom, uprkos napetim odnosima. U međuvremenu, Kruzova poruka pojavila se samo nekoliko dana nakon što je, čini se, pružio maslinovu grančicu svom bratu Bruklinu na društvenim mrežama uoči Božića.

Najmlađi Bekam objavio je 18. decembra nekoliko starih fotografija na svom Instagramu, uključujući i onu na kojoj su on i njegova braća zajedno. Na fotografiji su Kruz, Romeo i Bruklin na terenu za odbojku na pesku u Rio de Žaneiru.

Porodični razdor

Napetosti između Bruklina i njegove supruge Nikole i Bruklinove porodice navodno su započele još 2022. godine zbog izbora dizajnera njene venčanice. Sukob se nastavio i 2025, a par je propustio nekoliko važnih porodičnih događaja, uključujući rođendane Dejvida i Viktorije. Nedavno su izostali i s proslave pobede Inter Majamija, kluba čiji je Dejvid suvlasnik, koji je osvojio MLS kup. Sva deca Bekamovih su bila tamo, osim Bruklina.

U septembru je Bruklin prekinuo tišinu o javnim nagađanjima rekavši za Daily Mail: "Uvek će biti ljudi koji govore negativne stvari, ali ja imam vrlo podržavajuću suprugu. Nas dvoje radimo svoje, držimo glavu dole i radimo. Srećni smo. Ljudi će uvek pričati gluposti."

U oktobru je Viktorija u podkastu "Call Her Daddy" izjavila: "Mi smo jako povezana porodica i komunikacija je ključna. Uvek im dajemo do znanja da, ako o nečemu žele da razgovaraju, ovo je siguran prostor. To nam je jako važno."

