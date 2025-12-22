Tužna priča glumca Džejmsa Ransona koji se ubio: Bio zavisnik od heroina, u detinjstvu ga zlostavljali, a na računu milioni
Svetski mediji bruje o smrti glumca Džejmsa Ransona, koji je izvršio samoubistvo vešanjem. Džejms Ranson je preminuo u petak, što je prvo potvrdio TMZ, a zatim i zvanični veb-sajt Medicinskog ispitivača okruga Los Anđeles. Policija Los Anđelesa je odgovorila na poziv u glumčevom stanu, gde nije bilo naznaka kriminalne aktivnosti.
Profesionalna karijera
Ranson je bio poznat po ulogama u kojima je prikazivao složene i emotivne likove. Njegova karijera je dobila značajan zamah 2003. godine u seriji „The Wire“, gde je igrao Zigija Sobotku, lučkog radnika sa dubokom emotivnom naracijom.
Takođe je poznat po ulozi Edija Kaspbraka u horor filmu „Ono: Drugo poglavlje“, zasnovanom na romanu Stivena Kinga.
Takođe se pojavio u brojnim televizijskim i filmskim projektima:
Lični život i biografija
Džejms Ranson je rođen 2. juna 1979. godine u Baltimoru, Merilend, od Džojs i Džejmsa Finlija Ransona II, veterana Vijetnamskog rata. Odrastao je sa svojim bratom Dejvom u porodici irskog, engleskog, italijanskog i nemačkog porekla.
Njegovo detinjstvo i adolescencija bili su izazovni. U intervjuu za časopis Interview Magazine iz 2016. godine, Ranson je rekao:
„Nisam se uklapao sa drugom decom. Adolescencija je bila veoma teško vreme za mene – kao što je i za većinu mladih ljudi.“
Uz podršku majke, upisao se u umetničku školu, što je opisao kao transformativno iskustvo. Kratko je pohađao Školu vizuelnih umetnosti u Njujorku, ali je odustao. Pre nego što se etablirao kao glumac, ozbiljno je razmišljao o muzičkoj karijeri.
U mladosti se borio sa zavisnošću od heroina, što je uključivalo ozbiljnu zavisnost i dugove. Ranson je uspeo da se rehabilituje i trezan je od 2007. godine, što je bilo ključno za njegov profesionalni i lični razvoj.
U privatnom životu, kratko se zabavljao sa glumicom Kloe Sevinji 2008. godine, a kasnije se oženio Džejmi Mekfi, sa kojom je dobio sina. U poslednjim godinama života živeo je stabilnim životom, fokusiran na porodicu i pažljivo birao projekte.
U maju 2021. godine, Ranson je javno otkrio traumatično iskustvo iz detinjstva na Instagramu - bio je žrtva seksualnog zlostavljanja od strane negovatelja. Iako je slučaj prijavljen policiji Baltimora 2020. godine, istraga nije rezultirala optužnicama.
Neto vrednost
Neto vrednost Džejmsa Ransona procenjuje se na oko 1,5 miliona dolara. Tokom više od dve decenije, izgradio je raznovrsnu i stabilnu karijeru, kombinujući uloge u kultnim serijama sa zapaženim pojavljivanjima u nezavisnim i komercijalnim horor filmovima.
