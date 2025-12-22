Slušaj vest

Pevačica Nina Žižić, koja je ove godine bila predsednica žirija na Montesongu, našla se u centru pažnje nakon što ju je bivša takmičarka Krstinja Todorović javno isprozivala zbog ocenjivanja. Krstinja je posebno reagovala na način dodele poena, ali i na prošlogodišnje falševe Nine Žižić tokom nastupa na Evroviziji.

- Pitala bih gospođu Žižić - beše tako, prošlogodišnju predstavnicu, a večerašnju predsednicu žirija: "Po kom kriterijumu je davala svoje glasove?" S obzirom na to da je "briljirala" na Evroviziji, kako te nije sramota? Dobro pevanje nikada nećeš moći da sabotiraš, znaj, napisala je, pa nastavila:

- Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Evroviziji, ali si večeras pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje.

Nina Žižić na Evroviziji

Prošle godine, Nina je predstavljala Crnu Goru na Evroviziji u Švajcarskoj sa pesmom „Dobrodošli“, ali se nije plasirala u finale takmičenja. Njeno pojavljivanje došlo je nakon što je grupa „NeonoeN“, koja je prvobitno pobedila na Montesongu, odlučila da odustane od učešća.

Skandal oko pesme „Clickbait“

Nakon što je grupa „NeonoeN“ proglašena pobednikom Montesonga, RTCG i Udruženje estradnih umetnika i izvođača Crne Gore počeli su da proveravaju autentičnost snimka koji sugeriše da su pobednici pesmu „Clickbait“ ranije izveli u drugačijoj verziji na prošlogodišnjem Festivalu kulture Zabjelo.

Snimak je objavljen na mreži X, a o skandalu se danima pričalo. Grupa se samoinicijativno povukla, čime je otvoren prostor za Ninu Žižić da preuzme ulogu predstavnice Crne Gore.

Nina Žižić kao predstavnica Crne Gore

Nakon povlačenja „NeonoeN“, RTCG je odlučio da Nina Žižić postane predstavnica Crne Gore na Evroviziji u Bazelu. Nina je tada izvela numeru „Dobrodošli“, sa kojom je na nacionalnom takmičenju osvojila drugo mesto.

Nina je rođena u Nikšiću, u aprilu 1985. godine. Karijeru je započela u grupi „Negre“, a pre 12 godina već je predstavljala Crnu Goru na Evroviziji sa sastavom „Who See“, izvodeći pesmu „Igranka“, ali nisu prošli u finale.

