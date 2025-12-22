Slušaj vest

Treći nastavak filma "Avatar" reditelja Džejmsa Kamerona je prvog vikenda prikazivanja u svetu zaradio gotovo 345 miliona američkih dolara, kako se i očekivalo, objavio je u nedelju distributer Walt Disney.

U američkim i kanadskim bioskopima film, punog naziva "Avatar: Vatra i pepeo", zaradio je 88 miliona dolara, naveo je Disney. Zoi Saldana ​i Sem Vortington ​pozajmili su glasove glavnim likovima u filmu, priči o plemenu Na'vija, plavim bićima visokim tri metra, koji moraju da se bore za zaštitu svoje porodice i planete Pandora.

Prvi film je rekorder

Prvi "Avatar", objavljen 2009, predvodi lestvice zarade svih vremena s 2,9 milijardi dolara od prodaje ulaznica širom sveta. Nastavak iz 2022. "Avatar: Put vode" na trećem je mestu s 2,3 milijarde dolara zarade.

U trećem nastavku upoznajemo Narod pepela, agresivnije pleme Na'vija sivkaste puti koje predstavlja mračniju stranu Pandore. Reditelj Džejms Kameron je film snimao istovremeno s drugim nastavkom kako bi osigurao vizuelni kontinuitet.

Kritičari kažu da je film emocionalno zahtevan, a ne samo vizuelno spektakularan.

Džejms Kameron postao milijarder

Inače, reditelj Džejms Kameron, tvorac kultnih filmova poput "Titanika" i "Avatara", pridružio se nedavno "klubu" milijardera. Njegova karijera duga četiri decenije, obeležena revolucionarnim projektima i neverovatnim uspesima na bioskopskim blagajnama, sada je krunisana i statusom jednog od najbogatijih ljudi u filmskoj industriji, objavio je Forbes.

Kameronov put do bogatstva počeo je s "Terminatorom" i "Alienima" 80-ih godina, pa sve do franšize "Avatar". Njegovi filmovi su dosad zaradili gotovo devet milijardi dolara, a upravo je njegov udeo u toj zaradi ključan za lično bogatstvo koje Forbes procenjuje na 1,1 milijardu dolara. Zanimljivo je da je njegov najnoviji film, "Avatar: Vatra i pepeo", iako izostavljen iz glavnih kategorija, nominovan za Zlatni globus u kategoriji za filmska i bioskopska postignuća.

Pet najbogatijih filmaša

Ulaskom na ovu prestižnu listu Kameron se pridružio velikanima poput Džordža Lukasa, Stivena Spilberga, Pitera Džeksona i Tajlera Perija. U vrhu liste najbogatijih filmaša i dalje je Stiven Spilberg s procenjenih 7,1 milijardi dolara, a slede ga Džordž Lukas (5,3 milijarde), Piter Džekson (1,7 milijardi) i Tajler Peri (1,4 milijarde). Kameron je tako postao peti član ovog društva.

Čini se da je time ostvario i jednu od svojih želja. U jednom od ranijih intervjua izjavio je: "Želeo bih da budem milijarder". Prema procenama Forbesa, Kameron će samo od filma "Avatar: Vatra i pepeo" zaraditi najmanje 200 miliona dolara, pod uslovom da film ispuni visoka očekivanja na bioskopskim blagajnama.

Rizik mu se isplatio

Svoj prvi veliki poslovni rizik napravio je kada je prodao scenario za film "Terminator" producentkinji Gejl En Hard. Film, snimljen s budžetom od 6,4 miliona dolara, na kraju je zaradio 78 miliona dolara i pokrenuo franšizu koja je ukupno zaradila više od dve milijarde dolara. Taj uspeh otvorio mu je vrata za dalje hitove poput "Aliensa" i "Bezdana", utirući put prema statusu koji danas ima.

