Udovica Džejmsa Rensona, Džejmi Mekfi, progovorila je prvi put nakon saomubistva glumca poznatog po ulozi u seriji „Žica“, u srceparajućoj objavi na Instagramu u nedelju.

Glumac, najpoznatiji po ulozi Zigija Sobotke u popularnoj krimi drami HBO-a, izvršio je samoubistvovešanjem u šupiu Los Anđelesu u 46. godini u petak.

Džejmi, koja sa Džejmsom ima sinove Džeka (6) i Vajolet (4), podelila je nežnu fotografiju sebe kako grli svoj trudnički stomak.

Uz fotografiju je napisala:

„Rekla sam ti da te volim 1000 puta ranije i znam da ću te voleti ponovo... Rekao si mi... Moram da budem više kao ti, a ti moraš da budeš više kao ja - i bio si u pravu. Hvala ti što si mi dao najveće poklone - tebe, Džeka i Vajolet. Zajedno smo zauvek.“

U nedelju je medicinski veštak objavio da je telo spremno za preuzimanje. Nakon smrti svog muža, Džejmi je takođe pokrenula prikupljanje sredstava za Nacionalni savez za mentalno zdravlje (NAMI) na svom Instagram nalogu.

Karijera Džejmsa Ransona

Džejms Ranson je bio najpoznatiji po ulozi Zigija Sobotke, problematičnog radnika na luci u Baltimoru i sina sindikalnog lidera Frenka Sobotke (koga igra Kris Bauer), u drugoj sezoni serije „Žica“. Pojavio se u 12 epizoda serije, koja je emitovana 2003. godine.

Renson je postao poznato ime na HBO-u, a kasnije se pojavio u serijama „Generacija ubica“, „Treme“ i Amazon seriji „Boš“. Njegova poslednja televizijska uloga bila je ranije ove godine u drugoj sezoni serije „Poker fejs“, koja je emitovana u junu.

