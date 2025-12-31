Slušaj vest

Kada se sa svega 19 godina pojavila u kultnoj seriji "Čuvari plaže", Nikol Egert je gotovo preko noći postala jedno od najprepoznatljivijih lica televizije devedesetih..

Dok su milioni gledalaca uživali u slici glamura i bezbrižnosti, iza kamera se odvijala sasvim drugačija priča. Priča o mladoj devojci koja se prerano našla u surovom svetu industrije zabave, pod pritiskom očekivanja, etiketa i odluka koje tada nije bila spremna da donosi.

Nikol Egert od napuštanja serije gotovo da nije viđena u javnosti. Kada su je paparaci nedavno fotografisali na ulicama Los Anđelesa, mnogi su ostali zatečeni.

Bez šminke, bez stilizovane frizure, u običnoj trenerci i patikama, sa kosom skupljenom u nemarnu punđu i velikim tamnim naočarima, delovala je kao neko koga je vreme potpuno izbrisalo iz kolektivnog sećanja.

Sama Nikol je godinama kasnije priznala da je njen odlazak iz serije 1994. godine bio prelomni trenutak koji je odredio tok njenog života. Verovala je da je donela pravu odluku – da će se vratiti ozbiljnijim ulogama i glumačkim počecima koji su prethodili popularnoj seriji.

1/3 Vidi galeriju Nikol Egert Foto: Moviestore / Shutterstock Editorial / Profimedia, Shooting Star / ddp USA / Profimedia, Internet

"Bila sam veoma mlada i zbunjena. Moja karijera je imala drugačiji pravac pre „Čuvara plaže“. Instinkt mi je govorio da se povučem, da sačuvam sebe. U početku su nas nazivali pogrdnim imenima, zatim smo postale „komadi“, a tek kasnije „ikone“. Sve to me je plašilo. Mislila sam da odlazak znači slobodu", ispričala je u jednom intervjuu.

Bez stalnih angažmana i sigurnih prihoda, Nikol se suočila s realnošću koja je daleko od crvenih tepiha. Godine 2013. bila je primorana da proglasi bankrot. Već sledeće godine javnost je ostala zatečena kada se pojavila vest da bivša zvezda "Čuvara plaže" prodaje sladoled iz kamiona.

"Nisam imala luksuz da biram. Imala sam dete koje je trebalo prehraniti. To je bila moja realnost", rekla je bez ulepšavanja.

Umesto povratka u glumu, pronašla je novi način da ispriča svoju priču. Danas vodi podkast "Perfectly Twisted", u kojem otvoreno govori o odrastanju u Holivudu, pritiscima slave, manipulaciji i posledicama koje su ostavile duboke ožiljke na njenoj psihi.

Nikol Egert Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

2018. Nikol se ponovo našla u centru pažnje – ovaj put ne zbog uloge, već zbog teških optužbi. Javnost je potresla njen iskaz o navodnom zlostavljanju od strane kolege Skota Bajoa, koji je bio znatno stariji dok su zajedno radili na seriji "Charles in Charge".

Tvrdila je da je zlostavljanje počelo dok je imala samo 14 godina, a da su imali se*sualni odnos kada je bila maloletna

"Bila sam dete. Nisam znala gde su granice, niti kome mogu da se obratim. Imala sam osećaj da moram da ćutim", rekla je.

Iako je Bajo sve optužbe negirao, Nikolina ispovest bila je važna prekretnica. Njena hrabrost ohrabrila je mnoge žene iz industrije zabave da prvi put progovore o onome što su decenijama skrivale.

Ni privatno, Nikol nije pronašla stabilnost. Bila je verena za glumca Korija Hejma, kome je, prema sopstvenim rečima, u više navrata spasila život nakon predoziranja. Kasnije se udala za glumca Džastina Herika, sa kojim je dobila ćerku Dilin Elizabet.

Drugu ćerku, Kigan, rodila je 2011. godine, ali identitet njenog oca nikada nije otkrila.

Nikol Egert Foto: Rob Latour for Tele / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikol Egert (52), nedavno je otkrila da joj je u decembru 2023. godine otkriven rak drugog stadijuma.

Morala je da obrije glavu u toku lečanja od raka, što je i javno pokazala na društvenim mrežama. Nikol je u intervjuu za magazin "People" otkrila da se pre dijagnoze ugojila 11,5 kilograma, da je osetila bol u levoj dojci, nakon čega je odlučila da se obrati lekaru. Posle mamografije i tri biopsije, lekari su joj saopštili tužne vesti.

Mislila sam da su simptomi znakovi menopauze. U oktobru prošle godine je, kaže, osetila "užasan bol" u levoj dojci. Nakon što je otkrila kvržicu tokom pregleda, nazvala je lekara.

"Stvarno je pulsiralo i bolelo. Odmah sam otišla svojoj lekaru opšte prakse, a ona mi je rekla da moram odmah otići na pregled", ispričala je Egert. Mamografski pregled i tri biopsije utvrdili su da ima rak dojke.

Nikol je u pozitivnoj fazi, svakog meseca slavi dobre rezultate testova i fokusira se na oporavak, iako to opisuje kao "proces iz dana u dan".

VIDEO: Nikol se brije zbog raka: