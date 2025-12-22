Slušaj vest

Američki glumac Džejms van der Bik nedavno je u intervjuu za emisiju Today govorio o svom zdravstvenom stanju, otkrivši za mnoge iznenađujuće i neuobičajeno razmišljanje s obzirom na to da se suočava sa ozbiljnom dijagnozom. Prošle godine Džejmsu van der Biku je dijagnostikovan rak debelog creva, što je šokiralo njegove fanove.

Bolest kao prilika za promenu

Glumac je priznao da ga je dijagnoza iznenadila, ali i da je odmah video i pozitivnu stranu:

"Bio sam u šoku. Ali znate, jedna od stvari zbog kojih sam se osećao srećnim bila je ta što sam, čim sam čuo vest, pomislio: "ovo će biti najbolja stvar koja mi se ikada dogodila". Napravićeš promene u životu koje nikada, baš nikada ne bi napravio bez ovako ozbiljne dijagnoze i to će ti doneti zdrave i srećne godine života."

Nova perspektiva na život

Kako kaže, bolest mu je pomogla da na stvari gleda iz potpuno nove perspektive.

"Mislim da pre nisam znao šta znači usporiti. Nisam znao šta znači stvarno obratiti pažnju na sve što jedem i na sve što unosim u svoje telo.“

Džejms van der Bik je istakao da je najveća promena nakon dijagnoze bila njegov "put samoljubavi": "Shvatio sam da i dalje zaslužujem ljubav – vlastitu ljubav i Božju ljubav.“

Prisustvo i uvažavanje trenutaka

Džejms van der Bik Foto: Profimedia

Glumac je naglasio i koliko mu je rak pomogao da više ceni male trenutke u životu:

"Pre bolesti sve te male, lepe trenutke doživljavao sam kao deo celine. Bio sam svestan svega, ali sada sam puno više sposoban u potpunosti biti u tom jednom, tačno određenom trenutku. Prisutnost je, zapravo, najveći dar koji mi je rak doneo."

Porodica kao oslonac

Džejms van der Bik, koji sa suprugom Kimberli van der Bik ima šestoro dece, istakao je značaj podrške porodice:

"Ne bih bio živ da nije bilo moje supruge. Preuzela je ulogu negovateljice, medicinske sestre i glave porodice."

Takođe je govorio i o deci: "Koliko god ih želeo zaštititi od toga da me vide u boli ili stresu, želeo sam biti Superman, super tata. Ali shvatite da otpornost nije samo nešto što oni već imaju i mogu razvijati, nego i nešto što im je najvrednije."

Džejms van der Bik sa porodicom Foto: Profimedia

Rak kao proces

Van der Bik je ranije u emisiji Today izjavio da bolest vidi kao dugotrajan proces: "To je posao s punim radnim vremenom. Verovatno će to biti proces do kraja mog života."

Dodao je da se oseća odlično i ceni prednosti sporijeg tempa: "Cenim lepotu toga da se stvari rade malo sporije te da se odmor stavi na prvo mesto i da se to doista prihvati kao zadatak."

