Holivudski par Eva Mendez i Rajan Gosling ove godine nisu specijalno ukrašavali dom za praznike, ali je ipak na jednoj fotografiji koju je Eva podelila na Instagramu jedna sitnica privukla pažnju.

Na stolu u kuhinji, tamo gde obično držimo voće ili grickalice i kolače našla se minijaturna jelka, koja je unela dašak božićne atmosfere u dom poznatog para.

Ovom skromnom dekoracijom oni su dokazali da ukrasi ne moraju biti veliki da bi imali efekta, a evo zašto njihova ideja funkcioniše.

Kada je u pitanju božićna dekoracija, veće nije uvek bolje. Mali, suptilni detalji mogu uneti praznični duh u zaboravljene kutke doma i produžiti osećaj radosti.

Baš tako je ove godine u domu Mendezove i Goslinga. Tri male božićne jelke diskretno stoje tamo gde ih niko nije očekivao, u kuhinji, odmah pored sudopere.

Par pokazuje da nijedan kutak nije premali ili pretrpan da bi se u njega unela praznična nota.

Jedan od razloga zbog kojih mini dekoracija Rajana i Eve funkcioniše jeste što božićni ukrasi mogu da stoje svuda, pa nema izgovora da ne kitite dom jer je skučen ili nemate dovoljno prostora.

Oni su svoje jelkice spakovali u jedan od najprometnijih delova doma.

Hana Preskot, dizajnerka enterijera je objasnila:

- Praznični detalji najbolje funkcionišu kada se nalaze u prostorijama kroz koje ljudi svakodnevno prolaze i koje koriste. Mali, promišljeni dodaci mogu potpuno promeniti atmosferu i podići raspoloženje.

Iako su mini božićne jelke na pultu sjajan način da se postigne ovaj efekat, postoji mnogo načina da sledite Rajanov i Evin primer i unesete male doze prazničnog duha kroz ceo dom.

- Dodavanje male praznične dekoracije, toplih lampica ili sezonskih šolja u kuhinjski prostor stvara male trenutke radosti tokom dana. Podiže atmosferu, a da prostor ne bude pretrpan. Par grana eukaliptusa sa snegom ili nekoliko sitnih ukrasa može dodati praznični osećaj bez prenatrpanog izgleda. Cilj je da se unapredi ono što već postoji, a ne da se preplavi prostor - dodaje dizajnerka enterijera.

