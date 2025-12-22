Slušaj vest

Malo je striming servisa koji mogu da pariraju Netflixu kada je reč o kontinuitetu uspešnih naslova. Popularni striming servis već godinama izbacuje hit za hitom - iako neke serije nisu oduševile kritičare i dalje imaju impresivnu gledanost i privlače nove korisnike.

Premda se era "Stranger Thingsa", jednog od najgledanijih Neflixovih ostvarenja, polako bliži kraju, to ne znači da striming servis planira da uspori. U 2026. godini očekuje nas povratak popularnih naslova, kao i dugo očekivane adaptacije romana, ali i novi napeti trileri. Prema portalu Collider, 15 naslova se posebno ističe.

15. Moj život s Volterovima (My Life With the Walter Boys) - 3. sezona

Za sve one koji traže zamenu za seriju "Leto kada sam postala lepa" (The Summer I Turned Pretty), Netflix donosi treću sezonu tinejdžerske drame "Moj život s Volterovima". Serija bazirana na romanu Ali Novak nastavlja se nakon šokantnog finala druge sezone, u kom se Džeki (Niki Rodrigez) našla u ljubavnom trouglu s braćom Kolom (Noa Lalond) i Aleksom (Ašbi Gentri).

Snimanje treće sezone već je završeno, a kreatorka Melani Halsal najavljuje nove izazove za glavne likove. "Bilo je to prilično veliko otkriće na kraju 2. sezone, i ne možemo jednostavno da ga ignorišemo", rekla je Halsal, te dodala da će Džeki konačno morati da donese odluku s kim želi da bude: “Kako ćemo se s tim nositi biće zaista zanimljiv izazov". U novoj sezoni pridružuju se i tri nova lica: Erin Karpluk, Nejvin Padok i Čad Ruk.

14. Something Very Bad is Going to Happen - 1. sezona

Iako se opraštamo od serije "Stranger Things", njeni kreatori, braća Dafer, produciraju novu horor seriju "Something Very Bad is Going to Happen". Priča prati mladi par (Kamila Moron i Adam Dimarko) tokom nedelje koja prethodi njihovom venčanju, a kao što i sam naslov nagoveštava, stvari će poći po zlu. U glumačkoj postavi su i Dženifer Džejson Li, Gas Birni i Zlatko Burić.

Braća Dafer, autori serije Stranger Things Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

"Bili smo oduševljeni kada smo prvi put pročitali Hejlin scenario. Ona je veliki novi talenat s jedinstvenim glasom", izjavila su braća Dafer. Seriju je kreirala Hejli Z. Boston, poznata po radu na serijama "Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities" i "Brand New Cherry Flavor", a očekuje se krajem 2026. godine.

13. Star Search - 1. sezona

Ljubitelji rijaliti programa imaju razloga za slavlje jer se 20. januara vraća legendarna emisija "Star Search". Izvorno emitovan od 1983. do 1985. godine, ovaj talent šou bio je odskočna daska za zvezde poput Bijonse, Džastina Timberlejka i Britni Spirs.

Novu generaciju talenata svetu će predstaviti voditelj Entoni Anderson. "Stvarno sam uzbuđen što ću voditi ovo novo poglavlje 'Star Search' i predstaviti tako ikoničan format potpuno novoj generaciji", rekao je Anderson. Šou će se emitovati uživo dva puta nedeljno, a gledaoci će moći da glasaju u realnom vremenu. "Mogučnost glasanja uživo potpuno menja igru", dodao je voditelj.

12. Advokat iz Linkolna (The Lincoln Lawyer) - 4. sezona

Nakon napetog finala prethodne sezone, popularna pravna drama "Advokat iz Linkolna" vraća se 5. februara. U novoj sezoni, baziranoj na bestseleru Majkla Konelija "The Law of Innocence", ulozi su veći nego ikad jer je glavni lik Miki Holer (Manuel Garsija-Rulfo) ovoga puta klijent.

Sa sopstvenim životom na kocki, trebaće mu pomoć celog tima. Šouraneri Ted Hamfri i Dejlin Rodrigez najavljuju sezonu punu "prepoznatljivih obrta, uz jedinstvenu mešavinu napetosti, humora i emocija". Glumačkoj postavi pridružuju se Saša Aleksander, Konstans Zimer i Kobi Smalders.

11. Trinity - 1. sezona

Gugu Mbata-Rou, zvezda brojnih misterioznih trilera, udružuje snage s Ričardom Madenom u novoj Netflixovoj seriji "Trinity". Ovaj nadolazeći triler kreatora Džeda Merkjurija prati hrabru pomorsku oficirku koju veza s harizmatičnim ministrom odbrane uvlači u svet političkih intriga i opasne zavere.

U seriji glume i Marša Gej Harden, Džej Di Pardo i Džejson Ralf. Maden i Merkjurio prethodno su sarađivali na hit seriji "The Bodyguard". Iako datum izlaska još nije potvrđen, premijera se očekuje tokom 2026. godine.

10. Misterija sedam satova (Agatha Christie's Seven Dials) - miniserija

Ljubitelji klasičnih krimića početkom godine dolaze na svoje s miniserijom "Misterija sedam satova", koja stiže već 15. januara. Bazirana na romanu “kraljice krimića” iz 1929. godine, priča započinje kada neslana šala na raskošnoj zabavi pođe po zlu.

Neočekivana detektivka, Ledi Ajlin Brent, moraće da razotkrije jezivu zaveru. Glavne uloge tumače Mia Makena-Brus, Helena Bonam Carter i Martin Friman, a seriju potpisuje Kris Činbol, poznat po radu na serijama "Broadchurch" i "Doctor Who".

9. Naći ću te (I Will Find You) - miniserija

Autor Harlan Koben iduće godine će imati čak dva trilera na Netflixu. Prvi je "Naći ću te", adaptacija njegovog romana iz 2023. godine. Sem Vortington glumi muškarca zatvorenog zbog ubistva sina - zločina koji tvrdi da nije počinio.

Kada dobije informaciju da mu je sin možda živ, kreće u misiju kako bi otkrio istinu. To je prvi put da će Kobenova adaptacija za Netflix biti smeštena u SAD. U seriji glume i Brit Lauer, Majlo Ventimilija i Logan Brauning.

8. Istočno od raja (East of Eden) - miniserija

Klasik Džona Stinbeka "Istočno od raja" dobija novu adaptaciju u obliku miniserije s impresivnom glumačkom postavom. Ovu novu interpretaciju predvodi glumica i scenaristkinja Zoi Kazan, unuka Elije Kazana, koji je režirao slavni film iz 1955. godine.

Florens Pju Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Serija će pratiti višegeneracijsku sagu porodice Trask iz perspektive Keti Ejms, koju će glumiti Florens Pju. Uz nju će se pojaviti i Kristofer Abot, Majk Fejst i Marta Plimpton. Premijera se očekuje kasnije tokom 2026. godine.

7. Virgin River - 7. sezona

Jedna od najpopularnijih romantičnih serija "Virgin River" vraća se sa svojom sedmom sezonom. Radnja će se nastaviti odmah nakon događaja iz šeste sezone, prateći bračni život Mel i Džeka u omiljenom malom gradu u Severnoj Kaliforniji.

"Imamo još mnogo toga da istražimo s ovim likovima", rekao je šouraner Patrik Šon Smit. Glumac Ben Holingsvort otkrio je da prikazivanje nove sezone počinje u martu 2026. U gradić stižu i dva nova lika koje će glumiti Sara Kaning i Kodi Kirsli, a vraća se i ostatak poznate glumačke postave.

6. Utočište (Run Away) - miniserija

Netflix nastavlja tradiciju započinjanja godine s trilerom Harlana Kobena, a za 2026. to će biti adaptacija romana "Utočište". U ovoj zamršenoj misteriji, Džejms Nezbit glumi Sajmona Grinija, oca koji vodi naizgled savršen život, ali sve se ruši kada njegova ćerka Pejdž pobegne od kuće.

Potraga se dodatno komplicira kada je mladić s kojim je posljednji put viđena pronađen ubijen. "Utočište je emocionalni tobogan. Mislim da će vas, možda više nego bilo koja druga serija koju smo napravili, držati u neizvjesnosti", izjavio je Coben. Uz Nesbitta, u seriji glume i Mini Drajver, te Rut Džons.

5. How to Get to Heaven From Belfast - 1. sezona

Fanovi serije "Derry Girls" napokon dolaze na svoje jer Lisa Makgi je snimila novu misteri komediju "How to Get to Heaven From Belfast". Priča prati tri prijateljice koje se ponovo okupljaju nakon smrti bivše školske drugarice, a sahrana se ubrzo pretvara u mračnu zagonetku koja ih vodi na haotičnu avanturu kroz Irsku.

Makgi najavljuje spoj trilera i komedije koji će publiku istovremeno držati u neizvesnosti i zasmejavati. Serija stiže u februaru.

4. His & Hers - miniserija

Jedan od najzanimljivijih novih trilera na Netflixu je "His & Hers", adaptacija romana Elis Fini. Radnja prati otuđene supružnike - detektiva i novinarku - koji istražuju ubistvo, pri čemu oboje sumnjaju da je onaj drugi možda ključni osumnjičeni.

U glavnim ulogama su Tesa Tompson i Džon Berntal, a režiju potpisuje Vilijam Oldrojd. Berntal ističe da je u fokusu priča o narativima koje gradimo kako bismo se zaštitili. Premijera je zakazana za 8. januar.

3. Beef - 2. sezona

Nakon uspešne prve sezone, "Beef" se vraća kao antologijska serija s potpuno novom pričom i novim likovima. Nova sezona prati mladi par koji svedoči uznemirujućem sukobu između šefa i njegove supruge, što pokreće lanac ucena i manipulacija u elitnom letnjem klubu čiji je vlasnik korejski milijarder.

U glumačkoj postavi su Oskar Ajzak, Keri Maligan, Čarls Melton, Kejli Spejni i Jo-Džon Jun, a kreator je ponovno Li Sang Jin. Datum izlaska nije potvrđen, ali sezona se očekuje tokom 2026. i imaće osam epizoda od 30 minuta.

2. Noćni agent (The Night Agent) - 3. sezona

"Noćni agent" vraća se s trećom sezonom i novom rundom političkih intriga. Piter Saterland ovog puta je zadužen za pronalaženje mladog agenta koji je pobegao u Istanbul s osetljivim informacijama nakon što je ubio svog šefa.

Kreator Šon Rajan najavljuje nove lokacije, akciju i likove, a najveća promena je da se Lusijan Bučanan ne vraća kao Rouz Larkin. Ipak, vraćaju se Lui Hertum i Amanda Voren, a novim članovima postave pridružuju se Stiven Mojer i Dženesis Rodrigez. Premijera je najavljena za februar.

1. Bridgerton

Netflixov romantični hit "Bridgerton" vraća se s četvrtom sezonom, a fokus je ovaj put na Benediktu Bridžertonu. Njegova ljubavna priča vrti se oko misteriozne “Dame u srebrnom”, odnosno Sofi Bik, devojke koja radi kao služavka u kući stroge maćehe Araminte Gan.

Sezona stiže u dva dela - prvi u januaru, drugi u februaru - a priča počinje na maskenbalu koji donosi sudar bajkovite romantike i stvarnosti, kako je opisao Tompson. Vraća se i Džonatan Bejli kao Entoni Bridžerton, što će posebno obradovati dugogodišnje fanove.

