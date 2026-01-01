Slušaj vest

Sinovi Eltona Džona i njegovog supruga Dejvida Furniša, Zakarija i Elajdža, kada god se pojave u javnosti (što je retko) odmah izazovu veliku pažnju. Dečaci, koji danas imaju 14 i 12 godina, godinama su bili potpuno van očiju javnosti.

Porodica se ranije povremeno pojavljivala zajedno tokom odmora na egzotičnim destinacijama, ali je potom usledila duga pauza bez javnih pojavljivanja. Elton Džon je ranije iskreno govorio o strahu da možda neće dočekati važne trenutke u životima svojih sinova, poput njihovih venčanja, što je duboko potreslo njegovog supruga.

Elton Džon sa sinovima Foto: DC / Backgrid UK / Profimedia

Par je zajedno od 2005. godine, a sinove su dobili uz pomoć surogat majke. U poslednje vreme pažnju javnosti privukle su i Eltonove zdravstvene poteškoće, naročito problemi sa vidom, o kojima je otvoreno govorio tokom promocije svojih projekata i dokumentarnog filma „Elton John: Never Too Late“.

Uprkos zdravstvenim izazovima, slavni muzičar se i dalje pojavljuje u javnosti, dok mu fanovi širom sveta šalju poruke podrške.

Evo kako oni izgledaju (na jednoj od zabava koje su pratile dodelu Oskara 2025):

(Kurir.rs/Najžena)

