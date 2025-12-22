Slušaj vest

Krstinja Todorović bila je učesnica "Zvezda Granda", a sinoć se takmičila i na Montesongu. Krstinja Todorović nije bila zadovoljna glasovima žirija, pa je na društvenim mrežama prozvala Ninu Žižić i pozvala je da objasni koji su bili njeni kriterijumi za glasanje.

- Imam iskustva sa raznim takmičenjima. Velika je bila odgovornost. Nije mala stvar biti učesnik Montesonga, bila mi je velika čast. Trudila sam se da budem koncentrisana i pokažem na čemu sam zajedno sa svojim timom marljivo radila mesecima. Kada je glasanje bilo u pitanju, mi do samog kraja nismo znali ko su članovi žirija. Očekivala sam da nas na ovakvom takmičenju ocenjuju ljudi koji imaju određeni kredibilitet za to i ljudi koji su dokazani na tim Evropskim takmičenjima, sumirala je svoje utiske nakon skandala za Blic pa dodala:

- Smatram, a smatraju i moje ostale kolege koje su bile na Montesongu, da je sve to moglo da bude drugačije od strane žirija. Upitan je kredibilitet članova žirija. Osvrnuću se na najmlađu članicu žirija, Asju, protiv koje nemam ništa, ali smatram da je degutantno da nas dete od 12 godina ocenjuje i daje svoj sud. Stojim iza svake svoje reči. Volela bih da se Nina Žižić izjasni po kojem kriterijumu je davala svoje bodove sinoć. Ja ću biti zadovoljna sa tim njenim odgovorom.

- Svi naši nastupi su govori za nas, kao i njihovi nastupu što su govorili o njima. Ljudi su najveći sud. Tamari, pobednici želim sve najbolje u Beču, da se plasira što bolje. Moje obraćanje javno nije zbog toga što nisam pobedila. Želim samo da se osvrnem na kredibilitet žirija, to je bila suština mog obraćanja na Instagramu. Nije mi jasna devojčica od 12 godina u tom sastavu. Tamara ima sjajnu numeru. Preponosna sam sa svojim nastupom.

Inače, Asja Džogović (13) iz Bijelog Polja, bila je ovogodišnja predstavnica Crne Gore na Dečjoj pesmi Evrovizije koja se održala u Gruziji 13. decembra.

Nina Žižić se oglasila nakon skandala

Nina Žižić oglasila se na Instagramu nakon skandala na Montesongu.

- Jedan kratak osvrt na Montesong, a tiče se kolega, koji su se takmičili. Kao prvo, kao neko ko iza sebe ima više od 20 godina iskustva, koje su pratile brojne nepravde, svoju karijeru sam gradila u miru, profesionalno i što je najvrednije od svega naučila sam da gubim. Ovo nije nikakvo pravdanje kolegama. Ovo je isključivo savet da nauče da se ponašaju, da ostanu dostojanstveni.Da sam se ljutila na svakoga ko mi nije dao bodove, ogorčenost bi me davno sputala. Ne kaljajte ovo divno zanimanje. Dabogda svi otišli na Evrosong. Amin Bože, napisala je Nina na Instagramu.

