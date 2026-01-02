Ovako Sindi Kraford neguje lice: Rutina umesto skupih tretmana za mladolik izgled
Sindi Krafordveć decenijama održava mladalački izgled. Sada je otkrila svoja zlatna pravila za lepotu i vitalnost koja su i jednostavna i efikasna.
1. Pijte puno vode
Hidratacija je, kaže Sindi, osnova blistave, elastične i zdrave kože. “Izvor života je i izvor hidratacije,” tvrdi poznati model.
2. SPF je obavezan svaki dan
Sindi svakodnevno koristi kreme sa najmanje SPF 30, uz obavezne naočare za sunce. Zaštita od UV zraka je neizostavan deo njene nege.
3. Suvo četkanje kože
Svakog jutra praktikuje suvo četkanje kako bi:
- uklonila mrtve ćelije
- poboljšala cirkulaciju
- omogućila bolju apsorpciju kozmetike
4. Pravilo 80/80 za ishranu
Njena dijeta se bazira na jednostavnom pravilu: 80% zdrava ishrana, 80% vremena. Posle ručka uzima mali komad tamne čokolade, što je signal telu da je obrok gotov.
5. Rutina bez preskakanja
Osnovni koraci koje nikada ne preskače:
- Čišćenje
- Serum
- Hidratantna krema
- Krema za područje oko očiju
6. Budite strastveni u nečemu
Sindi tvrdi da je prava lepota spoj samopouzdanja i strasti. Taj sjaj u očima je ono što ljudi prvo primete.
7. Vreme za sebe
Svakog dana odvaja 20–30 minuta bez obaveza: disanje, kratko dremanje i slušanje podkasta je njen ritual za reset.
8. Ne zaboravite vrat i dekolte
Za ova često zapostavljena područja koristi kreme sa:
- hijaluronskom kiselinom
- vitaminom C koji učvršćuju i ujednačavaju ten.
(Kurir.rs/Najžena)
