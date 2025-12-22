Slušaj vest

Danijel Alibabić, direktor Montesonga, nema zamerke na način na koji je žiri glasao nakon javnogsukoba koji je izbio između učesnice Krstinje Todorović i predsednice žirija Nine Žižić.

- Žiri je stao imenom i prezimenom iza svojih glasova. Svako je glasao onako kako je smatrao da treba, prema svojim kriterijumima i u to ne treba ulaziti. Zadovoljan sam kako je prošao Montesong - rekao je Danijel Alibabić u izjavi za Alo.

Danijel Alibabić, direktor Montesonga Foto: Kurir Televizija

Na pitanje kako komentariše javne prozivke koje je pevačica Kristinja Todorović uputila koleginici i članici žirija Nini Žižić, Alibabić je odgovorio:

- U te priče zaista ne bih ulazio. Glasovi su bili transparentni i to je sve što ću reći - poručio je direktor festivala Montesong.

Tamara Živković pobednica Montesonga

Na muzičkom festivalu Montesong pobedila je Tamara Živković, što znači da je ona predstavnica Crne Gore na Pesmi Evrovizije 2026, koja će se ove godine održati u Beču.

U galeriji pogledajte fotografije Tamare Živković, predstavnice Crne Gore na Evroviziji 2026:

1/9 Vidi galeriju Tamara Živković, predstavnica Crne Gore na Evroviziji 2026 Foto: printscreen/youtube/montesong

U konkurenciji je bilo 15 kompozicija, a pobedu je odnela pesma "Nova zora". Pobednik je izabran kombinovanjem glasova stručnog žirija i publike, a Tamari je pobedničko priznanje uručila prošlogodišnja crnogorska predstavnica na Evroviziji Nina Žižić.

Krstinja Todorović javno prozvala Ninu Žižić

Nina Žižić, pevačica koja je bila deo žirija, izazvala je buru u javnosti zbog načina na koji je glasala, a javno ju je prozvala učesnica Montesonga, Krstinja Todorović.

U galeriji pogledajte kako je Nina Žižić predstavila Crnu Goru prošle godine na Evroviziji:

1/5 Vidi galeriju Nina Žižić, predstavnica Crne Gore na Evroviziji 2025 Foto: Baden Roth / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

- Pitala bih gospođu Žižić - beše tako, prošlogodišnju predstavnicu, a večerašnju predsednicu žirija: "Po kom kriterijumu je davala svoje glasove?" S obzirom na to da je "briljirala" na Evroviziji, kako te nije sramota? Dobro pevanje nikada nećeš moći da sabotiraš, znaj, napisala je, pa nastavila:

U galeriji pogledajte kako je Krstinja Todorović javno napala Ninu Žižić:

1/7 Vidi galeriju Krstinja Todorović svađa na Montesongu 2025 sa predsednicom žirija Ninom Žižić Foto: Printscreen/Instagram

- Do večeras si imala moje duboko poštovanje, prvenstveno kao starija koleginica, zanemarila sam ti čak i one falševe na Evroviziji, ali si večeras pokazala koliko si zapravo sujetna. Neka ti je na čast glasanje.

Nina Žižić: "Dabogda svi otišli na Evroviziju"

Povodom bure koja se desila nakon Montesonga, pevačica Nina Žižić se obratila saopštenjem na društvenoj mreži Instagram.

Nina Žižić o Montesongu Foto: Printscreen/Instagram/ninazizicofficial

- Jedan kratak osvrt na Montesong, a tiče se kolega, koji su se takmičili. Kao prvo, kao neko ko iza sebe ima više od 20 godina iskustva, koje su pratile brojne nepravde, svoju karijeru sam gradila u miru, profesionalno i što je najvrednije od svega naučila sam da gubim. Ovo nije nikakvo pravdanje kolegama. Ovo je isključivo savet da nauče da se ponašaju, da ostanu dostojanstveni. Da sam se ljutila na svakoga ko mi nije dao bodove, ogorčenost bi me davno sputala. Ne kaljajte ovo divno zanimanje. Dabogda svi otišli na Evroviziju. Amin Bože - napisala je Nina na Instagramu.

Podsetimo, Nina Žižić je prošle godine predstavljala Crnu Goru na Evroviziji u Švajcarskoj sa pesmom "Dobro došli" i nije se plasirala u finale.

Video: Voditelji Stars specijala o skandaloznom programu Montesonga 2024