srećan je što je ona srećna

Tri godine nakon razvoda od Toma Brejdija, manekenka i supermodel Žizel Bundšen je ranije ovog meseca izgovorila sudbonosno "da" Hoakimu Valenteu, instruktoru džijudžicua. Nakon što su procurile vesti o privatnoj ceremoniji ovog gotovo tajnog venčanja, izvori bliski NFL zvezdi rekli su kako se on oseća po pitanju novog braka njegove bivše.

- Srećan je na jednostavan način: srećan je što je ona srećna - rekao je izvor za Daily Mail Sunday.

- U budućnosti bi mogao ponovo da se oženi i želeo bi da ona bude u redu s tim, pa mora da bude u redu i s ovim. Ako bi bio uzrujan, to bi značilo da još uvek gaji osećanja prema njoj i da bi bilo nepravedno prema deci da ne želi da vidi njihovu majku srećnu i da krene dalje - dodao je izvor.

Brejdi je prošao kroz dve veze i s obema partnerkama ima decu, a izvor navodi kako je mnogo naučio nakon što se rastao i od Bundšen i od Bridžit Mojnahan, majke njegovog najstarijeg sina, Džeka.

- Morao je da pređe iz dve različite važne veze i dve majke svojoj deci. Mnogo je naučio putem i polako prihvata ovu sledeću fazu. Vrlo je zreo u vezi s tim i ne dozvoljava da ga to na bilo koji način negativno dotiče. To je život i svi su srećni. Praznici su, ne priziva nikakvu dramu tamo gde ne mora da je bude - piše portal.

Brejdi i Bundšen bili su u braku od 2009. do 2022. godine, a zajedno imaju 16-godišnjeg sina Bendžamina i 13-godišnju ćerku Vivijan.

- Žive svoje odvojene živote i sve što je zapravo važno jeste sigurnost i sreća njihove dece. To je sve za Toma - dodao je izvor. Navodi se i da tajno venčanje ipak nije bilo tajna za zvezdu američkog fudbala, jer ga je bivša o tome ranije obavestila.

Par, koji je počeo da se zabavlja 2022. godine, bio je okružen malom grupom prijatelja i porodice kod kuće tokom ceremonije. Podsetimo, Žizel i Hoakim su u februaru ove godine dobili sina.

