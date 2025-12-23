Slušaj vest

Britani Marfi i njen suprug Sajmon Monjak tragično su izgubili život u istoj vili u brdima Holivuda, kući koju je glumica prethodno kupila od pop zvezde Britni Spirs. Šesnaest godina nakon iznenadne smrti glumice, pažnja javnosti ponovo je usmerena na ovu luksuznu nekretninu, koja i dalje budi brojna pitanja i teorije.

Kupovina kuće i život pre tragedije

Britani Marfi je 2003. godine kupila vilu na Sanset Plazi od Britni Spirs za 3.85 miliona dolara. U kuću se uselila nekoliko godina pre događaja koji će kasnije potresti Holivud. U toj vili živela je sa suprugom, britanskim scenaristom Sajmonom Monjakom, i majkom Šeron Marfi.

Smrt Britani Marfi i Sajmona Monjaka

Dana 20. decembra 2009. godine Britani Marfi, zvezda filma "Clueless", pronađena je mrtva u svom domu. Imala je samo 32 godine. Pet meseci kasnije, na istom imanju preminuo je i njen suprug Sajmon Monjak, u 40. godini.

Zvanični nalazi pokazali su da je Britani umrla od nelečene upale pluća, teške anemije i intoksikacije lekovima na recept i bez recepta. Monjakova smrt takođe je pripisana upali pluća. Ipak, uprkos tim zaključcima, oba slučaja i danas su obavijena velom misterije.

Teorije i priče o buđi

Nakon Monjakove smrti, njegova majka Linda Monjak iznela je tvrdnje da je kuća imala ozbiljan problem sa buđi.

"Sve što znam jeste da je pre Simonove smrti imao halucinacije da mu nešto izlazi ispod kože", rekla je za Dejli Mejl. Međutim, kancelarija sudskog veštaka odbacila je ovu teoriju još 2010. godine.

Uloga Šeron Marfi

Britani i Sajmon su u vili živeli zajedno sa Britaninom majkom Šeron Marfi. U toj kući su se i venčali u aprilu 2007. godine. Šeron je bila ta koja je ujutru, na dan Britanine smrti, pozvala hitnu pomoć nakon što se glumica srušila oko osam sati. Pet meseci kasnije, upravo ona je pronašla i Monjaka bez znakova života.

Neobična iskustva Britni Spirs i Britani Marfi

Zanimljivo je da su i Britani Marfi i Britni Spirs tvrdile da su se u kući osećale nelagodno. Bivša šminkerka Britni Spirs, Džulijan Kej, ispričala je 2021. godine u podkastu "We Need to Talk About Britney" da je pevačica napustila vilu nakon neobičnog iskustva. Prema njenim rečima, Spirs je verovala da su se posle jednog rituala u kući pojavile "loše energije" i da je imala osećaj kao da je nešto pokušava gurnuti niz stepenice.

"Bilo je toliko loše da je otišla. Rekla mi je: "Znam da ćeš misliti da sam luda. Nisam luda. Znam šta sam videla i šta sam osetila", ispričala je Kej.

Britni Spirs Foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Ni Britani Marfi nije krila nelagodnost. Kako je pisao "The Hollywood Reporter", Sajmon Monjak je 2011. godine izjavio da je njegova supruga izbegavala boravak u toj kući.

"Apsolutno je mrzela kuću u Rajzing Glenu. Svaki put kada bismo prolazili Sansetom, Brit bi rekla: "Molim te, možemo li da ostanemo u hotelu Beverli Hils?", prisetio se on, dodajući da ju je često ubeđivao da treba da borave u sopstvenom domu.

Sudbina vile nakon tragedije

Posle smrti Britani Marfi i Sajmona Monjaka, vila je više puta menjala vlasnike. Šeron Marfi je 2011. godine pokušala da je proda za 4.99 miliona dolara, ali je kasnije cenu snizila na 2.7 miliona. Danas je kuća potpuno renovirana i, prema oglasima, doživela je potpunu transformaciju.

Vila Britani Marfi Foto: MLS / Planet / Profimedia

U decembru 2024. godine vila je ponovo ponuđena na prodaju, ovog puta po ceni od gotovo 18 miliona dolara. Prodaju vodi agent Dejvid Parns iz agencije Kerolvud Estejts.

Mračna legenda koja i dalje traje

Iako je vila dobila novo lice i luksuzan izgled, priča koja je prati i dalje fascinira javnost. Ona ostaje simbol jednog od najtužnijih i najzagonetnijih slučajeva u istoriji Holivuda, podsećajući na prerano ugašene živote i pitanja na koja odgovori nikada nisu u potpunosti dati.

