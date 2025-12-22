Slušaj vest

U Podgorici se u nedelju uveče održao Montesong, a predstavnica pomenute zemlje na Evroviziji biće Tamara Živković, ali je sve sada u senci skandala zbog kojeg se oglasio i direktor festivala.

Tamara Živković se publici i stručnom žiriju predstavila pesmom "Nova zora", a kako je nedavno otkrila, numeru su joj radili srpski autori Boris Subotić i Marko Drežnjak.

Međutim, veče nije prošlo bez negodovanja i skandala. Nakon završenog muzičkog takmičenja oglasila se i nezadovoljna učesnica Montesonga, Krstinja Todorović, koja je oplela po žiriju, te je javno prozvala i Ninu Žižić, prošlogodišnju predstavnicu Crne Gore na Evroviziji i članicu žirija na Montesongu.

O svemu je nakon javnog istupanja Krstinje i Nine, govorio i Danijel Alibabić, direktor Montesonga.

"Smatram, a smatraju i moje ostale kolege koje su bile na Montesongu, da je sve to moglo da bude drugačije od strane žirija. Upitan je kredibilitet članova žirija. Osvrnuću se na najmlađu članicu žirija, Asju, protiv koje nemam ništa, ali smatram da je degutantno da nas dete od 12 godina ocenjuje i daje svoj sud. Stojim iza svake svoje reči. Volela bih da se Nina Žižić izjasni po kojem kriterijumu je davala svoje bodove sinoć. Ja ću biti zadovoljna sa tim njenim odgovorom", rekla je Krstinja za Blic.

Nakon ovog skandala u Crnoj Gori, za Telegraf se oglasio i Danijel Alibabić, koji je umetnički direktor Montesonga. On nije želeo preterano da polemiše o rečima nezadovoljne takmičarke.

"Ako je oko natpisa oko Krstinje, ja tu nemam šta da komentarišem, a svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i da kaže šta misli i oseća - to mu niko ne može zabraniti. Ostao bih samo bez komentara na tu temu jer žiri je glasao transparentno, svi su stali iza svojih glasova, publika je glasala i u to mogu da imaju uvid kako je ko prošao kod publike. Mislim da je sve bilo fer i da je pobedila pesma, koja je po mišljenju žirija i publike, bila najbolja", rekao je Danijel Alibabić za Telegraf, pa prokomentarisao i zbog čega je u žiriju sedela devojčica od 12 godina.

"Devojčica koja je sedela u žiriju je predstavnica Crne Gore na Dečjoj pesmi Evrovizije i apsolutno legitimno pravo ima RTCG, kao organizator festivala, i Udruženje estradnih umetnika i izvođača Crne Gore da delegira stručni žiri onako kako misli da treba. Ta odluka ne treba da se pravda bilo kome i na bilo koji način. Ono što je bila svrha sastava žirija je da budu različitih godina, jer kao što zante, navikli smo da u žiriju sede ljudi od 70 godina i nekad ne dobijemo realnu sliku onoga što bi i publika htela da vidi kao pobednika".

