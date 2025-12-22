Slušaj vest

Montesong je ove godine imao jasnu poruku publike – Lara Baltić sa pesmom „Rhythm Boy“ bila je apsolutni favorit gledalaca. Maksimalnih 12 poena i impresivnih 9.781 glas, prikupljenih kroz SMS glasanje u Crnoj Gori i voting publike iz celog sveta, potvrdili su ono što se osećalo od prvog trenutka – ovo je bio nastup koji dominira.

Iza tog rezultata stajala je snažna, precizna i vrhunski organizovana produkcija festivala Ritam Evrope, koja je u potpunosti preuzela i iznela kompletnu organizaciju projekta Lara Baltić. Od koreografija, kostima, šminke i frizure, preko scene, svetla, kadrova i tehničkih rešenja, do strateške kampanje i međunarodne promocije – svaki detalj bio je planski vođen i realizovan na najvišem profesionalnom nivou.

U Laru Baltić i projekat „Rhythm Boy“ uloženo je više desetina hiljada evra, čime je postavljen novi produkcijski standard na Montesongu. Upravo ta ozbiljnost, ulaganje i posvećenost rezultirali su nastupom koji je publika prepoznala kao najkompletniji i najuverljiviji.

Posebno snažan pečat ostavila je digitalna kampanja Ritma Evrope, koja je u svega nekoliko sati preplavila društvene mreže – sa preko pola miliona pregleda, lajkova i komentara, uz potpunu dominaciju Larinog nastupa u reakcijama publike. Takav odjek Montesong do sada nije imao.

Autorski tim predvođen iskusnim eurovizijskim autorom Nemanja Antonić dao je pesmi čvrst temelj, ali je produkcija Ritma Evrope bila ta koja je „Rhythm Boy“ pretvorila u scenski spektakl i rekordni publikum-hit.

Kada se saberu emocija, energija, profesionalizam i brojevi – publika Crne Gore i sveta izabrala je Laru Baltić. Montesong je dobio najglasniji aplauz do sada, a Lara Baltić – status apsolutnog pobednika publike.

(Kurir.rs/ Alo)

Bonus video: