Serija "Sulejman Veličanstveni" emituje se na Kurir televiziji, a glumica Selma Ergeč, poznatija kao sultanija Hatidže, rođena sestra moćnog padišaha, jedna je od onih koji su obeležili ovu dramu na malim ekranima.

Turska glumica Selma Ergeč danas ima 47 godina, međutim, listajući njene fotografije na Instagramu, nikad ne biste pomislili da je na pragu 6 decenije, jer deluje kao da vreme za nju ne prolazi. Izgleda kao u vreme najveće popularnosti, kada je bila deo glumačke postave jednog od najuspešnijih televizijskih projekata u istoriji turske televizije.

Selma je rođena 1. novembra 1978. godine u Nemačkoj, u porodici turskih iseljenika, a sa očeve strane vodi poreklo od sultana Mahmuda II, tako da je bila sjajan izbor za ulogu u seriji "Sulejman Veličanstveni". Glumica pored turskog i nemačkog jezika govori engleski, francuski i italijanski.

Studirala je medicinu, potom i psihologiju i filozofiju, uspešno se bavila modelingom, ali je, kao što znamo, gluma prevagnula. Pre nego što je izabrana za ulogu Hatidže već je imala zavidnu karijeru. Sa Džanom Ozom, vlasnikom izdavačke kuće, u braku je od 2015. godine. Naredne godine dobili su ćerku Jasmin.

Selma se druži sa koleginicom Nur Fetahoglu, koja je u "Sulejmanu" igrala sultaniju Mahidevran. Kako je jednom otkrila, nove ljude ne pušta lako u svoj život.

"Ja sam, zapravo, veoma introvertna osoba. Volim da provodim vreme sama sa sobom. Svako ima dobre i loše strane, prihvatam ljude onakve kakvi su. Iz prihvatanja može da se rodi prijateljstvo, ali to je nešto što je teško pronaći. I prava je retkost".

