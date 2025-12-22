Slušaj vest

Nort Vest, dvanaestogodišnja ćerka Kim Kardašijan i Kanje Vesta, otvorila je sopstveni profil na društvenoj mreži Instagram. Vest je brzo odjeknula na internetu i izazvala burne reakcije javnosti.

Prema pisanju Unilada, Kanje Vest je u prošlosti više puta javno izražavao protivljenje tome da njegova ćerka Nort Vest ima naloge na društvenim mrežama. Do sada je Nort imala samo zajednički TikTok nalog sa majkom Kim Kardašijan, koji je pokrenut još 2021. godine.

Profil je otvoren prošlog petka i za samo nekoliko dana prikupio je više od 400.000 pratilaca. Prva objava bila je mutna fotografija Nort uz opis "prva objava". U opisu profila navedeno je da nalog vode roditelji. Ipak, prema pravilima Instagrama, korisnici moraju imati najmanje 13 godina da bi samostalno koristili ovu mrežu.

Odluka da dete od 12 godina dobije sopstveni javni profil podelila je fanove porodice Kardašijan. Dok jedni smatraju da je time prekršena želja njenog oca, drugi na društvenim mrežama tvrde da Kanje nema pravo da utiče na te odluke.

Zabrinutost zbog bezbednosti deteta

Otvaranje javnog profila izazvalo je i ozbiljnu zabrinutost zbog opasnosti koje vrebaju na internetu. Brojni korisnici društvenih mreža i foruma izrazili su strah zbog toga što je dete izloženo ogromnom broju nepoznatih ljudi.

Jedan korisnik Reddita napisao je: „Ne mogu da shvatim kako se Kim ne plaši odraslih muškaraca na internetu. To mi je potpuno neshvatljivo.“

Sukob roditeljskih stavova

Ovo nije prvi put da se roditeljski pristup Kim Kardašijan našao na meti kritika. Kanje je još 2021. godine javno reagovao zbog zajedničkog TikTok profila Kim i Nort, ističući da se protivi pojavljivanju svoje ćerke na toj platformi i da kao otac ima pravo da učestvuje u takvim odlukama.

Kim je kasnije branila svoje postupke, navodeći da su joj javni napadi bivšeg supruga teži od sadržaja koji Nort objavljuje. Istakla je da pokušava da zaštiti ćerku, ali i da joj omogući kreativno izražavanje uz nadzor odraslih.

Slične rasprave pojavile su se i prošlog meseca, kada su objavljene fotografije North sa nekoliko dermalnih pirsinga. Kim je tada kratko poručila da je to "u redu".

(Kurir.rs/ Žena)

