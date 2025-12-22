Slušaj vest

Vil Smit trenutno "izdržava kaznu" od deset godina zabrane prilaska dvorani u kojoj se održava dodela Oskara. Ostalo mu je još da "odsluži" sedam. I dalje se priča o incidentu kada je nasred scene ošamario komičara Krisa Roka nakon što se on našalio na račun bolesti njegove supruge. Burno je reagovao kako bi odbranio čast Džejde Pinket, uprkos njenom priznanju da ga je godinama varala i priređivala skandale, a ni brak im nije baš konvencionalan.

Smatrali su ih jednim od najskladnijim holivudskih parova sve dok nisu šokirali svet priznanjem da ponekad razmenjuju partnere sa drugima, kao i da uživaju u orgijama. Džejda je jednom izjavila i da je prevarila supruga, dok je pevač Ogast Alsina otkrio da je bio u kratkoj vezi s njom. Uz to je istakao da mu je dopuštenje za to dao niko drugi do – Vil Smit. Čak se pohvalio da se 2016. sa celom porodicom popularnog "oskarovca" odmarao na Havajima.

Par je navode najpre opovrgavao, a onda su 2020, gostujući zajedno u jednoj emisiji, i Džejda i Vil govorili o njenoj romansi s Ogastom. Prisetila se da je upoznala pevača dok je bio bolestan i borio se sa sindromom usled kojeg dolazi do mišićne slabosti, a može da uzrokuje i paralizu. Glumica, koja se i sama suočava sa autoimunom bolešću, alopecijom, koja dovodi do gubitka kose, imala je razumevanja za njegovo stanje.

"Tražili smo različite načine da mu pomognemo, a i ja sam prolazila kroz teško razdoblje. Vremenom je to postala veza", ispričala je Džejda pred kamerama.

Ali, nije samo otvoreni brak šokirao javnost, već i njena izjava da zapravo nije ni nameravala da se uda za Vila. Na to ju je, kako je rekla, prisilila majka. U braku sklopljenom 1997. dobili su sina Džejdena i ćerku Vilou.

"Bila sam pod tolikim pritiskom... Bila sam u drugom stanju i jednostavno nisam znala šta da radim. Nikad nisam htela da budem u braku. Stvarno nisam želela da se udam, plakala sam na putu do oltara", ispričala je u emisiji "Red Table Talk" iz 2018. godine, osvrnuvši se i na svoja seksualna iskustva.

"Jednom sam imala trojku. Bila sam jako mlada, u ranim dvadesetim". I tu nije bio kraj škakljivih detalja iz privatnog života. Štaviše, priznala je da joj nikad nije bilo dosta seksa i da je s vremenom postala zavisna od pornografije, a najveći šok usledio je kada je otkrila da je imala samo devet godina kad ju je baka naučila kako da se samozadovoljava.

"Htela je da znam da to zadovoljstvo dolazi od mene, da ne dozvolim da mi neki muškarac kasnije govori kako je to sve njegova zasluga", objasnila je.

"U našem braku nikad nije bilo nevere. Nikada. Džejda i ja razgovaramo o svemu i nikad ničim nismo iznenadili jedno drugog", komentarisao je Vil Smit prilično kontroverzne izjave svoje supruge.

