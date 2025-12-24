Slušaj vest

Glumac Peđa Damnjanović (44) nedavno je otvoreno govorio o razvodu od supruge, sa kojom je proveo 17 godina u braku. Nakon ove velike životne promene, kaže da je fokus prebacio na sebe, svoje zdravlje i svakodnevne navike koje mu pomažu da se oseća bolje – i fizički i psihički.

Video koji je zapalio mreže

Na društvenim mrežama Damnjanović redovno deli detalje iz privatnog života, a jedan snimak posebno je privukao pažnju javnosti. Glumac je objavio video na kojem radi trbušnjake, obučen samo u bokserice, bez skrivanja i ustručavanja.

Reakcije pratilaca bile su brojne – nizali su se komplimenti, poruke podrške i pohvale na račun njegove discipline i iskrenosti. Mnogi su primetili da Peđa izgleda zategnutije i zadovoljnije nego ranije, uz komentare da mu nova faza života očigledno prija.

Borba s kilažom i promena ishrane

Peđa je i ranije javno govorio o problemima s viškom kilograma. Kako je isticao, gotovo godinu i po dana mučio se s kilažom, sve dok nije otkrio da ima intoleranciju na gluten. Nakon toga je u potpunosti promenio način ishrane – izbacio je peciva, šećer i skrob, a obroke je uglavnom počeo da priprema na pari.

U jednom od intervjua detaljno je opisao kako danas izgleda njegov jelovnik:

"Doručak mi je uvek lagan, jedem musli sa sirovim bademom i jezgrom koštica kajsije. Za ručak volim da pojedem supu, a najomiljenija mi je sa šitaki pečurkama. U ishranu sam ubacio himalajsku so, a običnu izbacio iz upotrebe. Mahom jedem namirnice bez glutena. Često spremam na pari ćuretinu, kukuruz i šargarepu, i to upotpunim šoljom kefira. Uveče ne jedem ništa teško, već pravim jela na vodi. Na primer, pojedem ćureći batak skuvan u vodi, a uz to spremim vitaminsku salatu. Gazirano ne pijem godinama, osim kisele vode."

Razvod bez sukoba i loših emocija

Govoreći o razlazu sa suprugom, Damnjanović je naglasio da je odluka doneta mirno i promišljeno, dok su odnosi još uvek bili korektni. Kako je rekao u intervjuu za Alo, sitne svakodnevne stvari vremenom su postajale veliki problem:

Peđa Damjanović sa bivšom suprugom Foto: Dado Djilas

"Prolazili smo kroz razne neke razgovore. Došli smo do zaključka, da dok smo u dobrim odnosima je dobra ideja da to tada uradimo. U pravom trenutku smo presekli. U sjajnim smo odnosima, ali problem su bile sitnice, na primer neoprani sudovi. Mi smo se razišli, ali nismo zvanično razvedeni. Sitnice na dnevnom nivou su postajale ogromne. Komunikacija je bila loša i tako se gomilalo. Čak su deca i srećna što smo se razveli, a viđamo se skoro svakog dana. Rado zajedno pijemo kafu svakog dana, baš je sve ispalo nesvakidašnje."

Fokus na zdravlje i stabilnost

Iako razvod često nosi težak emotivni teret, Peđa Damnjanović danas ističe da je najvažnije to što su odnosi ostali normalni, naročito zbog dece. Uz novu rutinu, zdraviju ishranu i fizičku aktivnost, glumac poručuje da se nalazi u fazi života u kojoj mu je prioritet lični balans i dobrobit.

