Porodica Enrikea Iglesijasa i Ane Kurnjikove postala je bogatija za još jednog člana. Slavni pevač i bivša vrhunska teniserka dočekali su svoje četvrto dete, nekoliko meseci nakon što je ekskluzivno objavljeno da ponovo očekuju prinovu.

Srećnu vest podelili su jednostavno, ali emotivno. Uz fotografiju bebe koja mirno odmara u onome što liči na bolnički krevetac, pored plišane lenjivice, napisali su kratko: „Moje sunce“. Njihova beba na svet je stigla 17. decembra, što ovaj datum čini posebnim prazničnim poklonom za čitavu porodicu.

Novorođena beba Enrikea Iglesijasa i Ane Kurnjikove u bolničkom krevecu Foto: printscreen/instagram/@annakournikova

Enrike je u 50. godini postao otac po četvrti put, dok je Ana nedavno napunila 44 godine. Njihova porodica sada broji šest članova – tu su i sedmogodišnji blizanci Lusi i Nikolas, kao i petogodišnja Meri, koju od milja zovu Maša, po ruskoj verziji njenog imena, u čast Aninog porekla.

Ljubav koja traje više od dve decenije

Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova zajedno su 24 godine. Njihova ljubavna priča započela je 2001. godine, tokom snimanja spota za pesmu „Escape“, kada je, kako se kasnije ispostavilo, hemija bila neosporna već na prvi pogled.

Iako nikada nisu javno isticali potrebu za velikim venčanjem, s vremenom se saznalo da su se ipak venčali u krugu porodice. To je nehotično otkrio Enrikeov brat, Hulio Iglesijas Mlađi, a kasnije je potvrđeno i kada je Ana svom imenu dodala prezime Iglesijas.

Par danas živi povučeno sa decom na luksuznom ostrvu Indijan Krik u Majamiju, daleko od očiju javnosti, čuvajući privatnost porodice.

Roditeljstvo kao najveća životna radost

U poslednjim mesecima Ana Kurnjikova često je viđana u svakodnevnim porodičnim obavezama, dok je Enrike sa osmehom govorio o novoj etapi života.

– Osećam veliku odgovornost, ali sam presrećan i uzbuđen – rekao je pevač, izbegavajući da otkrije detalje o bebi.

Oboje često dele nežne porodične trenutke – igru u dvorištu, kupanje u bazenu ili pecanje sa decom. Enrike je u više navrata isticao koliko je ponosan na Anu kao majku.

– Neverovatno je gledati koliko je posvećena i brižna. Kada se majčinski instinkt probudi, to je nešto posebno – rekao je ranije.

Ana je, s druge strane, istakla da joj je majčinstvo promenilo život:

– Biti sa decom je čista sreća. Ne želim da propustim ni jedan jedini trenutak.

Karijera u drugom planu, porodica na prvom

Iako je prošle godine objavio album „Final Vol. 2“, Enrike je naglasio da se ne povlači sa muzičke scene. Nastaviće da objavljuje pesme i nastupa, ali sada sa jasnim prioritetima.

Ulogu muzičke zvezde uspešno kombinuje sa ulogom supruga i oca svojih „sunca“, kako s ljubavlju naziva decu, sa kojima, kako kaže, najviše uživa u malim, porodičnim avanturama.

