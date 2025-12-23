Slušaj vest

Muzički svet ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova - Krisa Rije. Britanski kantautor, najbolji poznat po božićnom hitu "Driving Home for Christmas", preminuo je u 74. godini, okružen svojom porodicom, nakon kratke i teške bolesti.

Tokom života suočavao se s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema, ali je ostao borben i, kako je često govorio, nije se plašio smrti.

Dirljiva objava pred smrt

Njegova kultna pesma "Driving Home for Christmas" redovno se od 2007. godine vraća na britanske top liste singlova. Nekoliko sati pre nego što je preminuo, Ri je na društvenim mrežama podelio emotivnu objavu: fotografiju automobila na snežnoj deonici uz poruku "Driving home for Christmas with a thousand memories", koja je mnoge dirnula. U opisu je dodao i rečenicu: "Ako bude beli Božić, nadajmo se da će putovanje biti glatko."

Teški zdravstveni izazovi

Rođen u Midlbrou, Kris Ri je tokom života preživeo niz zdravstvenih kriza. Sa samo 33 godine dijagnostikovan mu je rak pankreasa, zbog čega su mu uklonjeni deo pankreasa, žučna kesica i deo jetre. Nakon oporavka, nastavio je da živi s dijabetesom i problemima s bubrezima, a 2016. godine doživeo je i moždani udar.

Uprkos svim poteškoćama, nije prestao da stvara muziku: objavio je albume "Road Songs For Lovers" 2017. godine i "One Fine Day" 2019. godine.

Godine 2017. hitno je prebačen u bolnicu nakon što se srušio tokom nastupa u Oksfordu, ali ni tada nije dopustio da ga zdravstveni problemi zaustave. Umesto toga, rekao je da su ga podstakli da se vrati svojim muzičkim korenima - bluzu. Isticao je da je njegova najveća motivacija bila ostaviti muzički trag na koji bi njegove ćerke mogle da budu ponosne.

Borba s retkom bolešću

U više navrata govorio je o teškim operacijama kroz koje je prošao od 1994. godine, opisujući to vreme kao pravu noćnu moru. Otkrio je da je u periodu od deset godina imao čak devet velikih operacija zbog retke i nepredvidive bolesti retroperitonealne fibroze, koja je zahvatila više unutrašnjih organa.

Porodična podrška i oproštaj

Vest o njegovoj smrti objavila je porodica. U zajedničkoj izjavi supruge Džoan i njihovih ćerki Džosi i Julije, navodi se da je Kris preminuo mirno u bolnici, okružen najbližima. Džoan, njegova ljubav još iz detinjstva, bila je njegova velika podrška kroz najteže trenutke - posebno posle dijagnoze raka, o čemu je Ri govorio i u svojoj poslednjoj televizijskoj emisiji 2020. godine.

Nakon njegove smrti društvene mreže preplavile su poruke oproštaja. Fanovi i kolege prisetili su se njegove muzike, ljubavi prema automobilima i simbolike toga što je preminuo upravo uoči Božića - praznika koji je zauvek obeležio njegov najveći hit.

Nasleđe koje ostaje

Kris Ri ostavio je iza sebe bogatu muzičku karijeru. Prvi album objavio je 1978. godine, a kroz decenije stekao svetsku slavu zahvaljujući albumima i pesmama koje su ostavile trag na rock i blues sceni. Iako isprva nije bio siguran da želi da objavi "Driving Home for Christmas", pesma je s vremenom postala jedan od najprepoznatljivijih božićnih klasika.

