Božićna jelka Lindzi Lohan donosi spoj bezvremenskog stila i modernog dizajna. Ogromna crvena satenska mašna u kombinaciji sa manjim, prugastim detaljima pokazuje kako se klasičan izgled jelke uz samo nekoliko detalja može pretvoriti u trend za kojim je poludeo ceo svet.

Kada su mašne u pitanju, one su postale neizostavan deo svake praznične dekoracije. Osvojile su srca ljudi širom sveta jer su jednostavne, elegantne i u svaki prostor unose dozu razigranosti.

I ove praznične sezone mašne su svuda, pa nije čudo što je Lindzina jelkaprivukla pažnju kao inspiracija za drugačiji pristup ukrašavanju.

Glumicina raskošna jelka ukrašena je velikom crvenom mašnom koja se nalazi tik ispod zvezde na vrhu, dok ostatak dekora čine crveno-beli ukrasi, figure klizaljki i manje mašne sa prugastim dezenom. Upravo ta igra proporcija daje jelki poseban vizuelni ritam.

Kada je reč o idejama za božićnu jelku, igranje veličinama ukrasa jedan je od najefikasnijih načina da se postigne dinamičan i upečatljiv izgled. Kombinovanjem mini i maxi mašni postiže se sklad koji deluje i razigrano i sofisticirano.

Po uzoru na Lindzi, idealno je odabrati jednu dominantnu, ekstra veliku mašnu kao centralni akcenat, a zatim dodati sitnije detalje koji će se provlačiti kroz donje grane. Na taj način jelka ostaje vizuelno uravnotežena, ali nikako monotona.

- Prava snaga ovog pristupa leži u promišljenoj igri vizuelne hijerarhije. U profesionalnom stilizovanju enterijera često govorimo o ‘usidrenju’ prostora – jedna velika mašna postavljena pri vrhu jelke stvara snažnu fokusnu tačku. Magija nastaje upravo u prelazu ka manjim mašnama - objašnjava Megan Slek, urednica za stil poznatih ličnosti.

- Promena razmere uvodi ritam i sprečava da pogled ostane statičan. Sitni, nežni detalji raspoređeni po granama dodaju teksturu i pozivaju posmatrača da obrati pažnju na fine nijanse. Velika mašna donosi dramatičnost, dok male unose šarm i razigranost, to je savršena lekcija balansa.

Prateći primer Lindzi Lohan, odmičemo se od filozofije "što više, to bolje“ karakteristične za klasične rese i šljokice, i okrećemo se promišljenoj, elegantnoj estetici koja istovremeno deluje nostalgično i savremeno.

Možda je za ovu godinu već kasno, ali nikada nije prerano da počnete da planirate božićni dekor za 2026, garantovano će izgledati podjednako dobro.

