Odlazak omiljenog muzičara samo tri dana pre Božića, rastužila je brojne obožavatelje lika i dela Krisa Rije, ponajviše jer je njegov bezvremenski hit "Driving Home for Christmas", klasik bez kog nema nijednog Božića. A priča kako je ta pesma nastala zaista je posebna.

Priča o pesmi "Driving Home for Christmas" zvuči poput klasične praznične priče. Bilo je to 1978. godine, pred sam Božić. Kako je kasnije ispričao Kris Rija, za njega je tada sve već izgledalo gotovo: njegov ugovor s diskografskom kućom je skoro istekao, a menadžer mu je upravo rekao da ga napušta. Jedino što je želeo bilo je da se vrati kući iz Londona u Midlsbro, ali nije imao vozačku dozvolu, a diskografska kuća nije htela da plati kartu za voz.

"Mladi ponekad rade lude stvari", prisetio se Rija za Guardian 2016. godine, otkrivši kako je njegova supruga sela u stari Ostin Mini, došla po njega u "Abbey Road" studio, nakon čega su odmah krenuli kući. Tada je počeo da pada sneg, pa se putovanje pretvorilo u noćnu moru, te su kod Notingema zaglavili u saobraćajnoj gužvi, čekajući plug.

Kris je, u šali, počeo da peva: "We’re driving home for Christmas…" Svaki put kada bi svetla ulice osvetlila unutrašnjost kroz prozor automobila, Kris je zapisivao stihove.

Kući su stigli oko 3 ujutro, nakon šest sati vožnje. "Bilo je toliko hladno u kući da se sneg srušio na otirač i nije se otopio", ispričao je i potom otkrio kako ih jena otiraču dočekalo pismo u kom je bio ček od 15.000 funti, jer je njegova pesma "Fool" (If You Think It’s Over) postala veliki hit u SAD.

Stihovi u staroj limenoj kutiji

Stihovi koje je napisao u automobilu tokom te vožnje godinama su stajali zaboravljeni u staroj limenoj kutiji, a onda, u trenutku kada mu je karijera krenula uzlaznom putanjom, Kris i klavijaturista Maks Midlton testirali su novu klavijaturu. Zasvirao je melodiju, a onda je otvorio svoju staru kutiju i reči za "Driving Home for Christmas" savršeno su se uklopile.

"Nikada nisam nameravao da napišem božićni hit, bio sam ozbiljan muzičar", rekao je i potom dodao kako je pesma prvo izašla kao B-strana singla, ali je jedan di-džej preokrenuo ploču i počeo da je vrti, pa je Maks predložio da je ponovo snime uz dodatak gudača. Maks je odsvirao karakteristični džezi intro, napravili su aranžman u stilu božićnih pesama iz 50-ih i zaljubili se u zvuk. U početku je to bio još jedan radio hit, a onda je svake godine iznova počeo da ulazi u Top 40.

