Nedavno smo imali prilike da vidimo da se Bekamovi uveliko spremaju za predstojeće velike praznike. Kuća je okićena, jelka je jedna od najlepših u domovima poznatih, a na kaminu je čarapa sa poklonom i za odbeglog sina Bruklina.

Ipak, sve je jasnije da do pomirenja neće doći, a kako i da se dogodi kad je on nakon svega sipao so na ranu majci i ocu time što ih je, kako su preneli mediji, blokirao na društvenim mrežama.

Bekamovi Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Printscreen / Instagram / victoriabeckham, Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Svi strani mediji pisali su o tome da su Bekamovi otpratili Bruklina, a onda je to demantovano na profilu njihovog drugog sina.

Ipak, jasno je da Bruklin i Nikola nemaju nameru da se mire sa porodicom i da će ovaj Božić provesti daleko od Bekamovih. Oni će se ovog puta za praznike okupiti u kući porodice Pelc, što mnogi tumače kao opasan čin Nikole, koja je spremna na sve da ga odvoji od porodice.

Nakon ovih vesti pojavila se i jedna spekulacija, koja nije potvrđena, ali je vrlo verovatno donekle tačna. Naime, tabloidi prenose da se situacija u porodici dodatno zakomplikovala nakon što je jedan izvor blizak Bekamovima otkrio da je Viktorija nadenula snaji "neviđeno uvredljiv nadimak", koji koristi samo iza zidina svoje kuće.

Screenshot 2025-12-23 103240.jpg
Objava Kruza Bekama Foto: printscreen/instagram/cruzbeckham

Ovo nije zvanično ni potrvđeno ni demantovano, ali mnogi veruju da Viktorija nije i ne može da bude ravnodušna prema snaji budući da joj omiljenog sina vuče daleko od nje i trudi se da ga potpuno posvađa i odvoji od svih dragih ljudi.

Da li će sve ostati na nivou spekulacija ili ne ostaje nam da vidimo, ali ono što je sigurno jeste činjenica da Bekamovi nisu srećni i ne mogu biti kompletni sve dok im se sin ne vrati i dok ponovo ne izglede odnose da budu onakvi kakvi su bili pre venčanja, na kojem je, navodno i došlo do sukoba između snaje i svekrve.

(Kurir.rs/Glossy)

