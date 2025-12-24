Slušaj vest

Nedavno smo imali prilike da vidimo da se Bekamovi uveliko spremaju za predstojeće velike praznike. Kuća je okićena, jelka je jedna od najlepših u domovima poznatih, a na kaminu je čarapa sa poklonom i za odbeglog sina Bruklina.

Ipak, sve je jasnije da do pomirenja neće doći, a kako i da se dogodi kad je on nakon svega sipao so na ranu majci i ocu time što ih je, kako su preneli mediji, blokirao na društvenim mrežama.

Svi strani mediji pisali su o tome da su Bekamovi otpratili Bruklina, a onda je to demantovano na profilu njihovog drugog sina.

Ipak, jasno je da Bruklin i Nikola nemaju nameru da se mire sa porodicom i da će ovaj Božić provesti daleko od Bekamovih. Oni će se ovog puta za praznike okupiti u kući porodice Pelc, što mnogi tumače kao opasan čin Nikole, koja je spremna na sve da ga odvoji od porodice.

Nakon ovih vesti pojavila se i jedna spekulacija, koja nije potvrđena, ali je vrlo verovatno donekle tačna. Naime, tabloidi prenose da se situacija u porodici dodatno zakomplikovala nakon što je jedan izvor blizak Bekamovima otkrio da je Viktorija nadenula snaji "neviđeno uvredljiv nadimak", koji koristi samo iza zidina svoje kuće.

Ovo nije zvanično ni potrvđeno ni demantovano, ali mnogi veruju da Viktorija nije i ne može da bude ravnodušna prema snaji budući da joj omiljenog sina vuče daleko od nje i trudi se da ga potpuno posvađa i odvoji od svih dragih ljudi.

Da li će sve ostati na nivou spekulacija ili ne ostaje nam da vidimo, ali ono što je sigurno jeste činjenica da Bekamovi nisu srećni i ne mogu biti kompletni sve dok im se sin ne vrati i dok ponovo ne izglede odnose da budu onakvi kakvi su bili pre venčanja, na kojem je, navodno i došlo do sukoba između snaje i svekrve.

