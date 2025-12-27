Slušaj vest

Legendarna Šer nastupila je u novoj epizodi emisije "Saturday Night Live", gde se vratila nakon gotovo 40 godina. Pevačica je pred publikom izvela pesme "DJ Play a Christmas Song" i "Run Rudolph Run", koje su se našle na njenom albumu "Christmas" iz 2023. godine.

Osim što je oduševila publiku svojom izvedbom, Šer je privukla pažnju i svojim autfitima, ali i mladolikim izgledom. Prvi nastup izvela je u kožnoj jakni i trenerci brenda Chrome Hearts, dizajniranoj u saradnji s Deadly Doll i vrednoj 6.400 dolara. Muzička zvezda je tokom prvog nastupa imala plavu kosu.

Tokom večeri Šer se presvukla u crne svetlucave pantalone i srebrni svetlucavi top, a promenila je i frizuru – iz plave u crnu.

Isečci njenih nastupa proširili su se društvenim mrežama, a mnogi su istakli da Šer, koja se bliži 80. rođendanu, izgleda mnogo mlađe."Iako se bliži 80, izgleda kao da ima 20 godina", "Ima skoro 80 godina, a još uvek izgleda sjajno", "Izgleda gotovo isto kao i pre. Uzeću što i ona", "Drago mi je što dokazuje da su godine samo broj", bili su neki od komentara.

Iako su je mnogi pohvalili zbog mladolikog izgleda, neki su je optužili za "lip-syncing" (otvaranje usta). "Obožavam Šer, ali ovo je bio loš lip-syncing. Možda se nije osećala dobro ili nešto?", "Očito je samo otvarala usta u prvoj pesmi", "Samo mi je žao što je otvarala usta – ali inače je izgledala fantastično", pisali su. Dok se nekima nije svidelo što, kako smatraju, nije pevala uživo, drugi su se našalili i poručili da je ona jedina pevačica koja "može da se izvuče" pevanjem pesama na plejbek.