"Zašto izgleda 30 godina mlađe?!" Šer se pojavila u legendarnoj emisiji, gledaoci u neverici trljali oči (VIDEO)
Legendarna Šer nastupila je u novoj epizodi emisije "Saturday Night Live", gde se vratila nakon gotovo 40 godina. Pevačica je pred publikom izvela pesme "DJ Play a Christmas Song" i "Run Rudolph Run", koje su se našle na njenom albumu "Christmas" iz 2023. godine.
Osim što je oduševila publiku svojom izvedbom, Šer je privukla pažnju i svojim autfitima, ali i mladolikim izgledom. Prvi nastup izvela je u kožnoj jakni i trenerci brenda Chrome Hearts, dizajniranoj u saradnji s Deadly Doll i vrednoj 6.400 dolara. Muzička zvezda je tokom prvog nastupa imala plavu kosu.
Tokom večeri Šer se presvukla u crne svetlucave pantalone i srebrni svetlucavi top, a promenila je i frizuru – iz plave u crnu.
Isečci njenih nastupa proširili su se društvenim mrežama, a mnogi su istakli da Šer, koja se bliži 80. rođendanu, izgleda mnogo mlađe."Iako se bliži 80, izgleda kao da ima 20 godina", "Ima skoro 80 godina, a još uvek izgleda sjajno", "Izgleda gotovo isto kao i pre. Uzeću što i ona", "Drago mi je što dokazuje da su godine samo broj", bili su neki od komentara.
Iako su je mnogi pohvalili zbog mladolikog izgleda, neki su je optužili za "lip-syncing" (otvaranje usta). "Obožavam Šer, ali ovo je bio loš lip-syncing. Možda se nije osećala dobro ili nešto?", "Očito je samo otvarala usta u prvoj pesmi", "Samo mi je žao što je otvarala usta – ali inače je izgledala fantastično", pisali su. Dok se nekima nije svidelo što, kako smatraju, nije pevala uživo, drugi su se našalili i poručili da je ona jedina pevačica koja "može da se izvuče" pevanjem pesama na plejbek.
"Otvaranje usta je ikonično. Volimo te, Šer", "Brzo, neka joj neko da lekcije iz otvaranja usta", "Mikrofon joj je bio sve, samo ne uključen... Moćno", "Briga me, Šer može raditi što god želi i fantastična je", poručili su obožavatelji.