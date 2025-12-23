Slušaj vest

Loren Sančez Bezos, poznata po svom drskom i sofisticiranom stilu, proslavila je svoj 56. rođendan tokom vikenda u Aspenu, gde su joj se pridružili suprug Džef Bezos i prijatelji, uključujući članove porodice Kardašijan.

Njena rođendanska zabava bila je prilika da još jednom pokaže svoj besprekorno stilski izgled, kombinujući zapadnjački šarm sa detaljima nakon skijanja. Tokom posete prodavnici Kemo Saba, Sančez Bezos je nosila bordo jaknu iz Diorove arhive, koju je dizajnirao Džon Galijano za kolekciju jesen 2000. Somotska jakna je istakla bogatstvo detalja - cvetni reljef, ukrašene kragne i rukave krznom, i dugačak šlic na leđima.

Pogledajte rođendanske fotografije u galeriji:

Loren Sančez, Džef Bezos u Aspenu proslavili njen rođendan

Sa ovom upečatljivom jaknom, Loren je kombinovala crni top sa dubokim izrezom i helankama, a stilizovanje je zaokružila crnim kožnim čizmama, crnim kaubojskim šeširom i Hermes Keli torbom od krokodilske kože.

Džef Bezos je uskladio svoj izgled sa suprugom, noseći kaubojski šešir, zlatnu somotsku jaknu od ovčije kože marke Tom Ford, plave farmerke i crne čizme.

Modna razigranost i proslava rođendana

Ranije tokom vikenda, Sančez Bezos je takođe održala privatnu proslavu sa članovima porodice Kardašijan, koju je Kris Džener podelila na Instagramu. Za tu priliku, Loren je izabrala crni top sa ogoljenim ramenima i mini suknju, koje je dodatno istakla kaputom sa printom geparda i jarko crvenom postavom.

Na svom Instagram profilu, 19. decembra, Sančez Bezos je takođe objavila emotivnu rođendansku poruku:

– „Još jedno putovanje oko Sunca, i da su mi kao devojčici rekli kakav će biti život sa 56 godina, ne bih verovala... a nije ni reč o velikim trenucima.“

U objavi se osvrnula na najvažnije trenutke prošle godine – brak, putovanje u svemir i objavljivanje svoje knjige „Muva koja je letela u svemir“.

– „Venčanje je bilo prelepo, ali ono čega se najviše sećam su reči naše dece. Gledanje jednog deteta kako ide na fakultet, gledanje drugog kako postiže svoj prvi uspeh ove godine, a treće kako gradi svoj život – sve me je to utemeljilo na način na koji ništa drugo nije moglo. Objavljivanje knjige je takođe promenilo nešto u meni. Slušanje priča o deci koja uče kao ja konačno mi je omogućilo da se oslobodim stida koji sam nosila zbog disleksije. Podsetilo me je da radoznalost pripada svakome ko je spreman da krene dalje.“

Na kraju, Loren je zaključila:

– „Veći deo ove godine se dogodio u tihim trenucima. Porodica, posao i lični rast. Dok ulazim u novu godinu, sledim jednostavno pravilo: ostanite otvoreni za ono što se dešava.“

