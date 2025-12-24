Slušaj vest

Manekenka Anok Jai, koja je nedavno osvojila titulu modela godine, otkrila je da joj je dijagnostikovan kongenitalni plućni defekt, koji joj "preopterećuje srce" i "polako uništava pluća". Jai se u petak oglasila na Instagramu i podelila nekoliko fotografija i videozapisa iz bolnice, a u opisu je progovorila o svojoj borbi.

"Poslednjih godinu dana borim se s ovom tihom bitkom", započela je ona. Manekenka je istakla da je "većinu života" bila asimptomatska, te da je zdravstveni problem otkrila nakon što je razvila "dugotrajni kašalj".

"Kašalj se pretvorio u bolove u grudima, napade iskašljavanja krvi, a ponekad i u teško disanje", napisala je. Iako se nije osećala dobro, Anok je nastavila da radi, dok je u isto vreme tražila pravog lekara i "pravo vreme". "Ubrzo sam shvatila da nikada neće postojati 'pravo vreme' - moje zdravlje bi nastavilo da se pogoršava", istaknula je.

Foto: Flavio Lo Scalzo / Sipa Press / Profimedia

Iako je manekenka u početku verovala da može da pobegne od svog problema, ubrzo je shvatila da "svemir ima način da te uspori i probudi". "Juče sam imala uspešnu robotsku operaciju pluća, zahvaljujući dr Robertu Kerfoliju i njegovu ljubaznom i talentovanom timu, kom ću zauvek biti zahvalna jer mi je dao više vremena", poručila je.

Jai je zahvalila i lekaru koji je otkrio njeno stanje, kao i lekarima i medicinskim sestrama u bolnici NYU Langone, gde su je lečili. Posebnu zahvalnost je uputila svojim prijateljima i porodici koji su bili pored nje kada se probudila.

"Za sada se oporavljam... ali vratiću se. Vidimo se", zaključila je ona.

Slavnoj manekenki u komentarima su se javili brojni pratioci koji su joj poželeli brz oporavak, a javile su joj se i druge slavne zvezde. "Šaljem ti ljubav, svetlo i isceljenje. Neka te Bog pokrije i zaštiti", napisala je manekenka Naomi Kembel, a koleginica Amelija Grej joj je poručila: "Volim te jako mnogo... Najjači vojnik koji je ikada postojao. Inspirišeš me svaki dan".

