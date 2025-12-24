Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner

Romi Rajner, ćerka Roba Rajnera i Mišel Rajner, navodno je godinama "živela u strahu" od svog starijeg brata Nika Rajnera.Nik je uhapšen nakon što su njihovi roditelji pronađeni mrtvi 14. decembra u porodičnoj kući u Los Anđelesu, a protiv njega su podignute dve optužnice za ubistvo prvog stepena.

"Izgleda kao da se Romi plašila Nika još od detinjstva. Čak i pre nego što je razvio zavisnost od droge, njegovi ispadi su bili zastrašujući jer su delovali kao da dolaze niotkuda. Trudila se da ga izbegava koliko god je mogla, ali to nije bilo lako", rekao je izvor za Daily Mail.

Protiv toga da živi u blizini

Isti izvor navodi da Romi nije smatrala dobrom idejom to što je Nik živeo u gostinskoj kući njihovih roditelja.

"Nije joj se dopadalo ni to što je živeo preko puta ulice od nje", istakao je izvor, uz objašnjenje da je Romi stanovala u neposrednoj blizini roditeljske kuće.

Mišel Rajner sa ćerkom Romi na plaži Foto: Printscreen/Instagram/romyreiner

"Znala je da su ga roditelji primili kako bi mogli pažljivo da ga nadgledaju i da mu obezbede krov nad glavom. Bilo je mnogo situacija u kojima je Romi bila ljuta na Nika i to ju je, naravno, dodatno zbližilo sa Džejkom", rekao je izvor, misleći na najstarijeg sina tragično preminulog para.

Prema navodima, Džejk Rajner je delio ista osećanja kao i Romi, pa je ona s njim mogla da razgovara o Niku kada nije želela da dodatno opterećuje roditelje.

Pokušaji da mu pomogne uprkos strahu

Iako se navodno plašila brata, Romi je, prema rečima izvora, uvek pokušavala da mu pomogne koliko je mogla i često ga je nazivala svojim "najboljim prijateljem".

"Svaki put kada bi njihovi roditelji delovali iscrpljeno ili zatražili pomoć, Romi i Džejk su bili tu za Nika. Nije bilo savršeno, ali ona ga nikada nije napustila", rekao je izvor za medije.

Poruka nakon porodične tragedije

Nakon tragedije, Džejk i Romi su se oglasili za People, nazivajući svoje roditelje najboljim prijateljima.

"Reči ne mogu ni da počnu da opišu nezamislivu bol kroz koju prolazimo svakog trenutka u danu. Strašan i razarajući gubitak naših roditelja, Roba Rajnera i Mišel Rajner, nešto je što niko nikada ne bi trebalo da doživi. Nisu bili samo naši roditelji: bili su nam najbolji prijatelji", naveli su u saopštenju pa dodali:

"Zahvalni smo na ogromnoj podršci, saosećanju i dobroti koju smo dobili ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života. Sada molimo za poštovanje i privatnost, da se nagađanja zamene saosećanjem i humanošću i da se naši roditelji pamte po neverovatnim životima koje su živeli i ljubavi koju su davali."

Sudski postupak i pritvor

Rob Rajner (u centru) i njegova supruga Mišel Singer (levo) i sin Nik Rajner Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia

Kako je ranije objavljeno, nakon hapšenja Nik Rajner je smešten u strogu izolaciju u zatvoru zbog procene da postoji rizik po njegovu bezbednost. Nalazi se u samici u pritvorskom centru Twin Towers Correctional Facility, gde nosi plavu zaštitnu opremu protiv samopovređivanja, a osoblje ga proverava na svakih 15 minuta.

Nik se 17. decembra prvi put pojavio pred sudom, gde se nije izjasnio o krivici. Sledeće ročište u okviru daljeg toka sudskog postupka zakazano je za 7. januar 2026. godine.

