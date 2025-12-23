Slušaj vest

Holivudski glumci Zendeja Kolman i Tom Holand od 2021. više ne kriju svoju vezu, ali nastavljaju da čuvaju svoju privatnost, pa retko imamo priliku da zavirimo u njihovu svakodnevicu.

Međutim, povremeno oni i njihovo okruženje podele poneki detalj, a sada je Sem Holand, brat najnovijeg "Spajdermena", na Instagramu pokazao delić njihovog porodičnog uživanja.

Zendeja, braća Holand i njihovi roditelji Nikola i Dominik su s velikim ekipom otišli na The Traitors Live Expirience, društvenu igru zasnovanu na jednom popularnom rijalitiju u kom se takmičari nadmeću u igrama dedukcije.

– Sjajno smo se proveli juče. Nikom ne možeš da veruješ za stolom... čak ni porodici – napisao je na Instagramu jedan od braće Toma Holanda.

Na snimku i jednoj od fotografija koje je Sem objavio vidimo Zendeju, koja odnedavno ima trendi bixie frizuru, a njen izgled je privukao mnogo pažnje.

Foto: Printscreen/Instagram/ samholland1999

Glumica, naime, nosi izuzetno široku odeću, a pozirala je zagrljena s budućom svekrvom torbom prekrivajući stomak, zbog čega mnogi komentarišu da bi ona mogla da bude u drugom stanju.

Zvezda serije "Euforija" je poslednje zvanično pojavljivanje na nekom događaju imala u septembru, kad smo je videli na reviji modne kuće Louis Vuitton, čije je zaštitno lice.

Od tada su je njeni fanovi uglavnom viđali na paparaco fotografijama, na kojima u poslednje vreme Zendeja uvek ima široke jakne i kapute, pa obožavaoci veruju da, s obzirom na to da glumica drži do privatnosti, još uvek ne želi da se priča o njenoj trudnoći.

Zendaja Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Čak i da nema ovih ogromnih kaputa, devojci se sve vidi na licu!", "Stiže nam beba Spajdermena", "Sledeće godine će se roditi najbolje obučeno dete na svetu", "Očigledno je Zendeja trudna"... komentarišu fanovi para.

Zendeja i Tom Holand prvi put su viđeni kako se ljube tokom razgovora u automobilu 2021, a do tog momenta se čak pet godina spekulisalo da su u vezi.

1/4 Vidi galeriju Zendaja Foto: Domine Jerome/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia, Johns PKI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prvi put su se zvanično pojavili kao par kasnije te godine, kad su zajedno došli na venčanje prijatelja, a od tada smo ih na crvenom tepihu viđali zajedno isključivo tokom promocije filma iz franšize "Spajdermen", koja ih je i spojila.

Par se verio u decembru 2024. godine, a već dve godine žive zajedno u Londonu, u vili koju su kupili za tri miliiona funti.

(Kurir.rs/Glossy)

VIDEO: Otkrivanje pola