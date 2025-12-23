Slušaj vest

Legendarni pevač Beri Menilou, poznat po velikom hitu "Copacabana", otkrio je da mu je u 82. godini dijagnostikovan rak pluća. Vest je saopštio pratiocima putem Instagrama, gde je objasnio da je do dijagnoze došlo nakon dugotrajnih zdravstvenih problema sa bronhitisom, piše Unilad.

Humanitarni koncerti uprkos zdravstvenim problemima

U svojoj objavi Menilou se najpre osvrnuo na nedavno održane humanitarne koncerte.

"Upravo smo završili pet sjajnih božićnih koncerata u McCallum Theatreu u Palm Desertu. Ovo je sedmi put da smo održali ove dobrotvorne koncerte i prikupili milione za neprofitne organizacije širom doline Koačela. Hvala svima koji su kupili ulaznice i proslavili ove divne dobrotvorne akcije."

Dodao je i da je prethodno imao ozbiljne zdravstvene tegobe: "Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam preležao šest nedelja bronhitisa, nakon čega se bolest vratila na još pet nedelja."

Rana dijagnoza kao dobra vest

Iako se oporavio i vratio nastupima, lekar ga je, iz predostrožnosti, uputio na dodatne preglede.

"Iako sam preležao bronhitis i vratio se na scenu u Westgate Las Vegasu, moj divni lekar je naručio magnetnu rezonancu samo da bi se uverio da je sve u redu. Magnetna rezonanca je otkrila kancerogenu mrlju na mom levom plućnom krilu koju treba ukloniti. Čista je sreća (i sjajan lekar) što je otkrivena tako rano. To je dobra vest", napisao je pevač.

Bez hemoterapije i zračenja

Menilou je objasnio da će, nakon završetka božićnih koncerata, morati na operaciju kako bi se promena uklonila.

"Lekari ne veruju da se proširilo i trenutno radim dodatne pretrage kako bih potvrdio njihovu dijagnozu. Dakle, to je to. Nema hemoterapije. Nema zračenja. Samo pileća supa i reprize serije I Love Lucy."

Odlaganje koncerata zbog oporavka

Zbog operacije i oporavka koji će trajati oko mesec dana, pevač je bio prinuđen da odloži koncerte planirane za januar.

"Jedini nastavak je mesec dana oporavka, a to znači da moramo da pomerimo januarske koncerte u arenama. Novi raspored je naveden u nastavku. Veoma mi je žao što morate da menjate svoje planove. Baš kao i vi, svi smo se radovali januarskim nastupima i mrzimo što moramo sve da pomeramo," poručio je obožavaocima.

