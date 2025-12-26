Slušaj vest

Ema Heming Vilis, supruga slavnog glumca Brusa Vilisa, podelila je emotivnu objavu o tome kako se porodica nosi s praznicima nakon što je njen suprug dobio tešku dijagnozu demencije. U eseju objavljenom na svojoj veb stranici, 47-godišnja Ema govorila je o tuzi, prilagođavanju i pronalaženju radosti u novim okolnostima, piše Unilad.

Praznici izgledaju drugačije

Pod naslovom "Praznici sada izgledaju drugačije", Ema je opisala koliko se život promenio otkako je Brusu 2023. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija.

"Praznici su poput ogledala, odražavaju ko smo bili, ko smo sada i kakve smo ih zamišljali. Kada se brinete za nekoga s demencijom, taj odraz može biti posebno dirljiv. Tradicije koje su nekada bile jednostavne sada zahtevaju planiranje – puno planiranja. Trenuci koji su nekada donosili čistu radost sada mogu biti isprepleteni tugom. Znam to jer to živim," napisala je.

Ema i Brus imaju dve ćerke: 13-godišnju Mejbl Rej i 11-godišnju Evelin Pen, a ona je poslala reči utehe svima koji se ove praznične sezone suočavaju s tugom, ističući da je u redu tugovati za onim što je izgubljeno.

"Praznici ne nestaju s demencijom"

"Naučila sam da praznici ne nestaju kada demencija uđe u vaš život. Oni se menjaju. Za mene, praznici nose sećanja na Brusa koji je bio u središtu svega. Volеo je ovo doba godine – energiju, porodično vreme, tradicije. Bio je onaj koji je pravio palačinke, tip koji je izlazio na sneg s decom, stalna prisutnost koja je kretala po kući dok se dan odvijao. Bilo je utehe u rutini i poznavanju tačnog toka dana," objasnila je i naglasila da dijagnoza njenog supruga nije izbrisala sećanja i da praznici i dalje mogu doneti radost, iako je gorko-slatka.

Jaz između nekad i sad

Ema priznaje da je razlika između prošlih i sadašnjih praznika ponekad bolna.

U galeriji pogledajte fotografije Brusa Vilisa i Eme Heming:

Foto: Instagram/emmahemingwillis, Printscreen/Instagram

"Ali to stvara jaz između tada i sada. I taj jaz može boleti. Tuga tokom praznika može se pojaviti neočekivano. Može doći dok vadite ukrase iz skladišta, pakujete poklone ili čujete poznatu pesmu. Može vas iznenaditi usred sobe pune ljudi, ili u tihom trenutku kada su svi ostali otišli na spavanje," rekla je i dodala da ponekad, kada se suoči sa zadacima koji su nekada bili Bruceova odgovornost, može bezazleno psovati i setiti se supruga.

"Nedostaje mi način na koji je nekada vodio praznične pripreme. Da, dobro me naučio, ali i dalje mi je dopušteno osećati se iznervirano što je ovo još jedan podsetnik na promene."

Radost i tuga mogu koegzistirati

Ema je ponudila utehu i podsetila da radost i tuga mogu ići ruku pod ruku:

"Ne postoji pogrešan način za proživljavanje praznika. Iskreno reagujete na stvaran gubitak. Možete žaliti za onim što je bilo i još uvek biti prisutni za ono što jest. Ove praznične sezone naša porodica će i dalje otvarati poklone i sedeti zajedno za doručkom. Ali umesto da Bruse pravi naše omiljene palačinke, ja ću. I ne, ne mogu podeliti tajni porodični recept."

Ema Heming i Brus Vilis na US Openu 2016. godine Foto: David Lobel / Zuma Press / Profimedia

Iako su praznici drugačiji, odlučna je pronaći radost: "U našem domu će biti smeha i zagrljaja, ali gotovo sigurno i suza, jer možemo tugovati i napraviti mesta za radost. Radost ne poništava tugu. Tuga ne poništava radost. One koegzistiraju."

Dijagnoza i dalje menja život porodice

Ovo će biti treći Božić koji porodica slavi od kada je Brus 2023. godine dobio dijagnozu. Prvobitno mu je 2022. dijagnostikovana afazija, zbog koje se povukao iz glume. Početkom 2023. otkriveno je da zapravo boluje od frontotemporalne demencije, progresivnog poremećaja mozga koji utiče na ponašanje, jezik i kretanje. Za ovo stanje, nažalost, ne postoji poznati lek.

