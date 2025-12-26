Slušaj vest

Glumica Dženifer Kulidž, zvezda serije "Beli lotos", u poslednjih nekoliko godina doživela je veliki preokret u karijeri i svakim novim projektom postaje sve popularnija. Zbog toga su mnogi postali zainteresovani za njen privatni život, koji je, prema njenim pričama, bio prilično turbulentan.

Privatni život i odluka da nema decu

Dženifer nikada nije bila udata i nikada nije imala decu. O svom izboru da ne postane majka, progovorila je pre dve godine u intervjuu za GQ, rekavši da je možda "nezrelost" uticala na njenu odluku.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Kulidž:

1/8 Vidi galeriju Glumica Dženifer Kulidž osvojila je Emi za ulogu u seriji "Beli lotos" Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia, MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

"Ja sam jako, jako nezrela. Mislim da zato nisam imala decu, jer sam na neki način još uvek dete. Možda bih, da sam imala decu, morala da odrastem", rekla je. Otkrila je i da su je prijatelji podsticali na usvajanje, ali da se na to nikada nije odlučila jer veruje da bi bila bolja maćeha.

Ljubavni život i veze

Kulidž je priznala da je njena istorija ljubavnih veza možda uticala na odluku da nema decu.

"Nikada nisam imala, recimo, opuštenog dečka koji je bio pun radosti, nekoga ko se smeje svim tvojim nedostacima. Nikada nisam birala takvu osobu za sebe", rekla je.

Otkrila je i da je njena "slabost u životu" bila jurnjava za "nedostižnim muškarcima".

"Velik deo mog života bila je jurnjava za nedostižnim muškarcima, a to me nije odvelo nigde", ispričala je za Variety, a ove godine potvrdila je da nije pronašla pravog muškarca za sebe.

Dženifer Kulidž Foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

"Nikada nisam našla nekoga sasvim pravog za mene. Nisam pronašla ljubav svog života. Mislim da sam donosila neke loše odluke. To te učini nesigurnom i ne misliš da si sjajna", poručila je i dodala da su mnoge veze propale jer su njeni partneri bili zastrašeni njenim uspehom:

"Muškarci mogu biti nesigurni zbog mog uspeha. Njihova percepcija tvog života mnogo je veća i bolja nego što on zaista jeste. Nekako projektuju hrpu svojih problema na tebe."

Slava i njene posledice

Dženifer Kulidž se proslavila ulogom u filmu "Američka pita", gde je igrala Stiflerovu mamu u četiri nastavka. Priznala je da joj je ta uloga donela prednosti i u privatnom životu:

"Uloga MILF-ice donela mi je veliku popularnost. Zahvaljujući "Američkoj piti", dobila sam puno seksualne akcije. Spavala sam s oko 200 ljudi s kojima inače ne bih imala priliku spavati", rekla je za Vanity Fair 2022.

Glumica Dženifer Kulidž osvojila je Emi za ulogu u seriji Beli lotos Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Međutim, slava je imala i svoju cenu. Zbog uloge u "Američkoj piti", a zatim i u "Plavuši s Harvarda", osećala se zarobljenom u istom tipu uloga i smatrala da je u Holivudu ne doživljavaju kao ozbiljnu glumicu:

"Najtužnija stvar u životu je što sami donosite odluke o sebi. Ako ne dobijem sjajne uloge, dolazim do zaključka da ljudi misle da sam nesposobna, a onda pomislim da stvarno jesam nesposobna."

Prekretnica: Beli lotos

Sve se promenilo kada je dobila ulogu Tanje u hit-seriji "Beli lotos". Za ovu ulogu dobila je i prvu nominaciju za Emi, što joj je bila velika prekretnica u karijeri i otvorilo vrata ozbiljnijim projektima.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor