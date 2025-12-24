Čuvena Maribel iz "Rubi" bila jedna od 80 ljubavnica Vilijama Levija: Patila od anoreksije, život joj obeležila tragedija, a danas ima petoro dece
Meksička glumica Žaklin Brakamontes osvojila je srca publike širom sveta ulogom u hit telenoveli "Rubi". Iako su decenije prošle od premijere i role Maribel, ona danas izgleda jednako zanosno.
Njen otac je Hesus Brakamontes, čuveni fudbaler i trener. Nakon što je završila srednju školu, otputovala je u Francusku kako bi usavršila jezik, a potom se vratila u Meksiko i upisala studije. Paralelno sa tim se bavila manekenstvom, pa se 2000. godine prijavila na takmičenje za "Mis Meksika", gde je odnela pobedu i predstavljala svoju zemlju na "Mis sveta".
Iza tog uspeha krila se mračna strana – borba sa anoreksijom, jer je zbog pritiska da ostane vitka često morala da gladuje, što je odvelo u krajnost. Uz pomoć porodice uspela je da se izbori sa ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom.
Nakon toga je počela da radi na televiziji i radiju, istakla se kao voditeljka, a posebno se dobro snalazila u sportskim temama, pa je bila i komentatorka Svetskog prvenstva u fudbalu 2002.
Ljubavni jadi
Čini se da je njen ljubavni život bio komplikovaniji od sapunica u kojima je igrala. Žaklin je jedno vreme bila u vezi s kolegom Valentinom Lanusom. Njihova veza delovala je idilično, pa su se čak i verili, ali se priča završila iznenadnim raskidom. Međutim, nakon toga su zajedno radili na novoj seriji.
Mnoge je začudilo kada se saznalo da je "smerna i uzorna Žaklin" bila jedna od 80 ljubavnica čuvenog zavodnika Vilijama Levija.
Njih dvoje su prvobitno negirali romansu, međutim, Žaklin je ubrzo u javnost iznela svoju stranu priče. Kako je glumica ispričala, upoznali su se 2009. godine, kada su zajedno igrali u telenoveli "Magična privlačnost".
U tom trenutku Vilijam je bio s glumicom Elizabet Gutjerez već šest godina i imali su jedno dete, a mediji su brujali o tome kako se Vilijamova hemija koju je ispred kamere imao s Žaklin prelila i na privatni život.
Glumica je o svemu pisala u svojim memoarima "Kapija mog života" (La Pasarela De Mi Vida), a tvrdila je da su Levi i Elizabet tih dana bili "na pauzi".
– Rekao mi je: "Nisam sa svojom ženom" – rekla je u intervjuu povodom objavljivanja knjige Žaklin za "Primer Impacto" i otkrila da je zato pristala da izađe s glumcem da vidi kuda bi taj odnos mogao da ide dalje.
– Znala sam da je njegova situacija komplikovana, imao je sina, a ja nisam htela da zasnujem porodicu s nekim ko već ima decu... Ali, odlično smo se slagali i lepo se provodili zajedno – priznala je.
Usledila je vatrena romansa, koja nije potrajala jer se saznalo da je Elizabet trudna, a Žaklin je tog trenutka stavila tačnu na njihov odnos.
Porodični život sa usponima i padovima
Posle brojnih turbulencija, sreću je pronašla sa biznismenom Martinom Fuentesom, za kog se udala 2011. godina. S njim danas ima petoro dece.
Ipak, njihov porodični put bio je ispunjen i teškim trenucima – tokom jednog porođaja, preminuo je jedan od blizanaca. Preživela devojčica dobila je ime po majci. Nakon toga su dobili još tri ćerke – Karolinu, Renatu i bliznakinje Emiliju i Paulu.
Glumica je izrazito teško podnela gubitak sina, a čitavoj situaciji nisu pomogli ni komentari javnosti da joj se sve vratilo jer je bila jedna od ljubavnica Levija.
Glumica više nije toliko u javnosti, posvećena je svojoj velikoj porodici s kojom provodi najviše vremena, a povremeno se vraća glumi u projektima koji joj privuku pažnju.
Zvezda bezvremenske lepote
Iako je prošlo više od dve decenije od njenog prvog velikog uspeha, Žaklin ne pokazuje znake starenja. Već sa godinama izgleda sve bolje i bolje.
Na društvenim mrežama često deli momente iz privatnog života, a fanovi joj neprestano upućuju komplimente za mladolikost i prirodnu lepotu.
