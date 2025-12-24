Slušaj vest

Meksička glumica Žaklin Brakamontes osvojila je srca publike širom sveta ulogom u hit telenoveli "Rubi". Iako su decenije prošle od premijere i role Maribel, ona danas izgleda jednako zanosno.

Njen otac je Hesus Brakamontes, čuveni fudbaler i trener. Nakon što je završila srednju školu, otputovala je u Francusku kako bi usavršila jezik, a potom se vratila u Meksiko i upisala studije. Paralelno sa tim se bavila manekenstvom, pa se 2000. godine prijavila na takmičenje za "Mis Meksika", gde je odnela pobedu i predstavljala svoju zemlju na "Mis sveta".

Iza tog uspeha krila se mračna strana – borba sa anoreksijom, jer je zbog pritiska da ostane vitka često morala da gladuje, što je odvelo u krajnost. Uz pomoć porodice uspela je da se izbori sa ovim ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Pogledajte u galeriji fotografije Žaklin Brakamontes u ulozi Maribel u seriji "Rubi":

1/5 Vidi galeriju Žaklin Brakamontes kao Maribel u seriji "Rubi" Foto: Printscreen/Youtube

Nakon toga je počela da radi na televiziji i radiju, istakla se kao voditeljka, a posebno se dobro snalazila u sportskim temama, pa je bila i komentatorka Svetskog prvenstva u fudbalu 2002.

Ljubavni jadi

Čini se da je njen ljubavni život bio komplikovaniji od sapunica u kojima je igrala. Žaklin je jedno vreme bila u vezi s kolegom Valentinom Lanusom. Njihova veza delovala je idilično, pa su se čak i verili, ali se priča završila iznenadnim raskidom. Međutim, nakon toga su zajedno radili na novoj seriji.

Mnoge je začudilo kada se saznalo da je "smerna i uzorna Žaklin" bila jedna od 80 ljubavnica čuvenog zavodnika Vilijama Levija.

Njih dvoje su prvobitno negirali romansu, međutim, Žaklin je ubrzo u javnost iznela svoju stranu priče. Kako je glumica ispričala, upoznali su se 2009. godine, kada su zajedno igrali u telenoveli "Magična privlačnost".

Vilijam Levi i Elizabet Gutjerez Foto: Rodrigo Varela / Getty images / Profimedia

U tom trenutku Vilijam je bio s glumicom Elizabet Gutjerez već šest godina i imali su jedno dete, a mediji su brujali o tome kako se Vilijamova hemija koju je ispred kamere imao s Žaklin prelila i na privatni život.

Glumica je o svemu pisala u svojim memoarima "Kapija mog života" (La Pasarela De Mi Vida), a tvrdila je da su Levi i Elizabet tih dana bili "na pauzi".

– Rekao mi je: "Nisam sa svojom ženom" – rekla je u intervjuu povodom objavljivanja knjige Žaklin za "Primer Impacto" i otkrila da je zato pristala da izađe s glumcem da vidi kuda bi taj odnos mogao da ide dalje.

– Znala sam da je njegova situacija komplikovana, imao je sina, a ja nisam htela da zasnujem porodicu s nekim ko već ima decu... Ali, odlično smo se slagali i lepo se provodili zajedno – priznala je.

Usledila je vatrena romansa, koja nije potrajala jer se saznalo da je Elizabet trudna, a Žaklin je tog trenutka stavila tačnu na njihov odnos.

Pogledajte u galeriji kako Žaklin Brakamontes danas izgleda:

1/6 Vidi galeriju Žaklin Brakamontes Foto: Alberto E. Tamargo / ddp USA / Profimedia, Giorgio Viera / AFP / Profimedia, Mireya Acierto / Getty images / Profimedia

Porodični život sa usponima i padovima

Posle brojnih turbulencija, sreću je pronašla sa biznismenom Martinom Fuentesom, za kog se udala 2011. godina. S njim danas ima petoro dece.

Ipak, njihov porodični put bio je ispunjen i teškim trenucima – tokom jednog porođaja, preminuo je jedan od blizanaca. Preživela devojčica dobila je ime po majci. Nakon toga su dobili još tri ćerke – Karolinu, Renatu i bliznakinje Emiliju i Paulu.

Glumica je izrazito teško podnela gubitak sina, a čitavoj situaciji nisu pomogli ni komentari javnosti da joj se sve vratilo jer je bila jedna od ljubavnica Levija.

Glumica više nije toliko u javnosti, posvećena je svojoj velikoj porodici s kojom provodi najviše vremena, a povremeno se vraća glumi u projektima koji joj privuku pažnju.

Žaklin Brakamontes Foto: mpi04 / Stringershub Inc. / Profimedia

Zvezda bezvremenske lepote

Iako je prošlo više od dve decenije od njenog prvog velikog uspeha, Žaklin ne pokazuje znake starenja. Već sa godinama izgleda sve bolje i bolje.

Na društvenim mrežama često deli momente iz privatnog života, a fanovi joj neprestano upućuju komplimente za mladolikost i prirodnu lepotu.

