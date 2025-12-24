Tek sa 73 godine otkrio da je gej jer se plašio javne osude: Svi znamo ovaj njegov hit, sada je objavio vest koja je slomila njegove fanove
Legendarni američki pevač Beri Manilou, jedan od najomiljenijih zabavljača u istoriji pop muzike, otkrio je da mu je dijagnostikovan rak pluća i da će uskoro biti podvrgnut operaciji uklanjanja dela levog plućnog krila. Vest je šokirala njegove fanove širom sveta, ali ih je sam umetnik brzo uverio – bolest je otkrivena u ranoj fazi, a lekari veruju da se nije proširila.
Manilov, koji sada ima 82 godine, decenijama puni dvorane i rasprodaje koncerte, a hitovi poput „Copacabana“, „Mandy“ i „Can’t Smile Without You“ učinili su ga jednim od najprepoznatljivijih glasova u pop muzici. Uprkos dijagnozi, pevač ostaje optimističan i veruje da će se vrlo brzo vratiti publici.
Sve je počelo nakon dugog napada bronhitisa
U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, Manilou je detaljno opisao kako je bolest otkrivena – praktično slučajno.
– „Kao što mnogi od vas znaju, nedavno sam prošao kroz šest nedelja borbe sa bronhitisom, nakon čega je usledio recidiv koji je trajao još pet nedelja“, napisao je pevač.
Iako se oporavio i čak vratio na scenu u svojoj stalnoj rezidenciji u Las Vegasu, njegov lekar je insistirao na daljim testovima.
– „Iako sam se osećao dobro i ponovo nastupao u Vestgejtu, moj divni lekar je predložio magnetnu rezonancu – samo da bi se uverio da je sve u redu“, rekao je Manilou.
To skeniranje je sve promenilo.
– „Magnetna rezonanca je otkrila kancerogenu izraslinu u mom levom plućnom krilu koju je trebalo ukloniti. Bila je to puka sreća – i odličan lekar – što je otkrivena tako rano“, rekao je iskreno.
Bez hemoterapije ili zračenja: „Samo pileća supa i 'Volim Lusi'“
Dobra vest je da lekari ne veruju da se bolest proširila i da su u toku dodatni testovi kako bi se potvrdila ta procena.
– „Lekari ne misle da se rak proširio. Radim još testova da to potvrdim. I to je to – bez hemoterapije, bez zračenja. Samo pileća supa i reprize 'Volim Lusi'“, napisao je Manilou, nikada ne gubeći svoj prepoznatljivi smisao za humor.
Operacija ga je primorala da odloži nekoliko predstojećih nastupa, ali je rekao da planira da se vrati na scenu već na Dan zaljubljenih, kada bi trebalo da nastavi svoju dugogodišnju rezidenciju u Vestgejt Las Vegas Resortu i kazinu.
– „Brojim dane do povratka u svoj drugi dom – Vestgejt Las Vegas – i na naše nastupe ovog vikenda za Dan zaljubljenih“, rekao je.
Ljubav koja je trajala decenijama u tajnosti
Pevač je javno priznao da je gej 2017. godine, otkrivajući da se tajno oženio svojim dugogodišnjim partnerom i menadžerom Garijem Kifom 2014. godine. Njihova veza je trajala više od 35 godina pre nego što je postala javna.
U intervjuu za CNN 2023. godine, Manilou je govorio o tome koliko mu je Geri značio kada mu je karijera eksplodirala 1970-ih.
– „Kako mu je karijera vrtoglavo napredovala, sve je postalo ludo. A kada se vratite u prazan hotelski apartman noću, lako možete upasti u nevolju ako ste sami“, rekao je.
– „Upoznao sam Gerija u tom periodu. Više nisam morao da se vraćam u prazne sobe. Imao sam nekoga sa kim sam mogao da plačem, ali i da slavim“, dodao je.
Iskreno je priznao da su mu ti trenuci bliskosti pomogli da održi stabilnost.
– „Bilo je usamljeno dok nisam upoznao Gerija. Posle toga – bilo je lepo. Bilo je zabavno“, zaključio je.
Video: Kancer nije jedini rizik preteranom izlaganju suncu