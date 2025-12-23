Slušaj vest

Novi, dirljiv prizor iz privatnog života Pita Dejvidsona privukao je ogromnu pažnju javnosti, ali ne samo zbog emocija koje nosi, već i zbog jednog upečatljivog detalja – njegove čuvene tetovaže gotovo da su nestale.

Na fotografiji koju je na Instagramu podelila njegova partnerka, manekenka Elsi Hjuit, komičar je bez majice, dok u naručju drži njihovu tek rođenu ćerku Skoti. Dejvidson uživa u kontaktu „koža na kožu“, nežno privijajući bebu umotanu u ćebe, a prizor odiše spokojem i bliskošću. Međutim, mnogima je odmah zapalo za oko koliko su njegove nekada brojne i upečatljive tetovaže – izbledele.

Godinama briše prošlost sa kože

Bivša zvezda „Saturday Night Livea“ već duže vreme otvoreno govori o mukotrpnom i bolnom procesu uklanjanja tetovaža, kojih je u jednom trenutku imao više od 200. Na novoj fotografiji jasno je da je veliki deo tog „mastila“ već uspešno uklonjen.

Elsi Hjuit je uz fotografije napisala kratko, ali emotivno:

– „MOJI NAJBOLJI PRIJATELJI“, uz tri roze srca.

Njihova ćerka Skoti Rouz Hjuit Dejvidson rođena je 12. decembra, a ponosna mama je srećne vesti podelila sa pratiocima na Instagramu.

„Spaljujem ih“ – iskreno o uklanjanju tetovaža

Još u januaru, tokom gostovanja u emisiji „The Tonight Show“ kod Džimija Felona, Pit je otkrio da planira da zadrži svega dve ili tri tetovaže.

– „Spaljujem ih“, rekao je bez uvijanja.

– „Skida se sloj kože, onda mora da zarasta šest do osam nedelja. Ne smeš na sunce. I onda moraš sve to da ponoviš još, recimo, dvanaest puta.“

Pit Dejvidson tetovaže Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Jedna tetovaža koju ne planira da ukloni jeste ona sa likom Hilari Klinton na desnoj nozi, koju je uradio nakon njenog poraza na predsedničkim izborima 2016. godine.

Zanimljivo je da je sama Klinton proverila da li će „preživeti“ njegovo veliko brisanje tetovaža.

– „Bilo je preslatko. Kada sam počeo da ih uklanjam, javila mi se i pitala: ‘Ne uklanjaš mene, zar ne?’“, ispričao je Dejvidson u emisiji „The Breakfast Club“.

– „Rekao sam joj: ‘Naravno da ne. Hilari ostaje.’“

Dodao je i da se političarki tetovaža veoma dopada.

„Ako razmišljate o tetovaži – sačekajte“

Pit ni danas ne krije koliko je proces uklanjanja težak.

– „Užasno je“, rekao je iskreno.

– „Ako neko razmišlja o tetovaži, preporučio bih da o tome razmišlja par godina. Osećanja se menjaju.“

