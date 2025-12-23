Slušaj vest

Peta sezona serije „Emili u Parizu“ trebalo je da bude siguran povratak voljenoj formuli: moda, romantika i lagani beg od stvarnosti u srcu francuske prestonice. Međutim, reakcije publike na društvenim mrežama pokazuju nešto sasvim drugačije – mnogi gledaoci tvrde da sezona više nema nikakve veze sa prethodnim delovima.

Oprez! Mogući su SPOJLERI! Publika oseća „drugu seriju“

Na Reditu i drugim forumima, mnogi fanovi ističu da nova sezona ima potpuno drugačiju energiju. Jedan gledalac je sumirao osećaj zajednice:

– „Osećam se kao da gledam drugu seriju, ne onu koju sam voleo.“

Mnogi se slažu da je tempo brz, a ritam epizoda isprekidan.

– „Tempo me je potpuno izbacio iz ravnoteže, svaka scena kao da nema nikakve veze sa prethodnom“, piše jedan korisnik.

Dijalozi i odnosi – ukočeni i neprirodni

Većina kritika se odnosi na dijaloge i interakcije između likova. Prethodne sezone su imale prirodan tok i vidljivu hemiju između protagonista, dok peta sezona ostavlja utisak nametnutog i neprirodnog izraza.

– „Likovi su nekada delovali kao da zapravo razgovaraju. Ove sezone, sve je tako nametnuto. Nisam mogla ni da završim epizodu jer mi je bilo neprijatno da gledam“, priznao je gledalac.

Mindi i Silvi – u fokusu kritika

Likovi Mindi i Silvi su posebno kritikovani. Mindi, koja je u prethodnim sezonama bila šarmantna podrška, sada dobija previše prostora, često kroz slučajne muzičke nastupe koji se ne uklapaju u ton serije.

– „Nikada nisam videla nikoga ko voli te slučajne nastupe, pa zašto ih stalno forsiraju?“, pita gledalac.

Njena ljubavna priča sa Alfijem takođe nije dobro prihvaćena.

– „Mindi to nikada ne bi uradila Emili. Taj postupak je potpuno van karaktera“, kaže se u komentaru.

Silvi, koja je godinama bila simbol autoriteta i samopouzdanja, sada deluje neprepoznatljivo:

– „Silvi beži kada postoji problem? To jednostavno nije ona“, piše gledalac. Drugi je dodao: „Cele sezone je trčala za muškarcima i gubila kontrolu – kakvo razočaranje.“

Magija Pariza je nestala

Pored promena likova, fanovi ističu da je pariska atmosfera potpuno izgubljena. Umesto romantičnih i sporih scena u parkovima i na ulicama Monmartra, nova sezona deluje brzo i nervozno.

– „Te sanjive scene i lenja popodneva u parkovima su nestale. Sada je sve trčanje i haos“, komentariše gledalac.

Neki čak porede situaciju sa serijom „I baš tako“, nastavkom „Seksa i grada“, koja je neverovatan razvoj likova pretvorila u haos u samo nekoliko epizoda.

Serija više nije prijatna za gledanje

Za mnoge, Emili u Parizu je bila idealna serija za opuštanje – vizuelno lepa, zabavna i lagana. Peta sezona, međutim, menja svoj ton.

– „Ovo je bila serija uz koju sam se opuštao, ali nikada više neću gledati ovu sezonu. Bila je depresivna“, piše jedan gledalac.

Iako postoje oni kojima se nova sezona dopala, oni su u manjini. Preovlađujući utisak je da serija gubi ono što ju je činilo prepoznatljivom. Jedan komentar to savršeno sumira:

- „Zrele teme, ali likovi se ponašaju nezrelo i nelogično.“

(Kurir.rs/Index.hr)

