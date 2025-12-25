Manifestacija, održana u organizaciji udruženja „Majsko leto“ i producenta Siniše Đorđića, protekla je u znaku glamura, emocija i snažnih poruka o istrajnosti, radu i očuvanju vrednosti. Uz prisustvo brojnih medijskih ekipa, veče je imalo karakter istinskog društvenog događaja, ali i pokreta koji slavi najbolje što Srbija ima. Program je započeo muzički, pop-šansonom „Predrasude“ u izvođenju Aleksandra Saše Kabilja, dok je kroz veče publiku vodila voditeljka Marijana Kutlača, dajući događaju dodatnu notu elegancije i topline.Poseban akcenat stavljen je na čuvare tradicije. Među prvim dobitnicima statue Kluba pobednika našla se legendarna muzička grupa „Legende“, simbol trajnosti i autentičnosti domaće muzičke scene, kao i popularna televizijska emisija „Prelo u našem sokaku“, koja godinama neguje kulturno nasleđe i duh zajedništva. Priznanje je dodeljeno i međunarodnoj manifestaciji Srem Folk Fest, jednoj od najznačajnijih folklornih smotri u regionu.Veče je nastavilo da povezuje generacije i žanrove od kantautora i pop-folk zvezda, preko rok legendi, do mladih muzičkih snaga. Među laureatima su se našli Rada Manojlović, Dado Topić i Nevena Božović, kao i brojni izvođači i autori koji su obeležili muzičku godinu. Snažan aplauz ispratio je i dodelu priznanja sportskoj ikoni Milici Dabović, kao i istaknutim stručnjacima iz medicine, među kojima je prof. dr Aleksandar Milošević.