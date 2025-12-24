Iza najsurovijih ubistava u Holivudu stoji isti čovek?! Misterija smrti Crne Dalije pred rešenjem posle 78 godina
Krajem šezdesetih Amerika je strepela od Zodijak ubice, za kog se sada veruje da bi mogao da bude čovek koji je na brutalan način ubio i unakazio telo Elizabet Šort.
Neki zločinci koji nikad nisu identifikovani i privedeni licu pravde izvršili su toliko strašna ubistva da se o njima priča sa strepnjom i decenijama kasnije, a takvi su nesumnjivo slučajevi ubistva Crne Dalije i nedela tzv. Zodijak ubice.
Prema najnovijim saznanjima, iza njih bi zapravo mogao biti – isti čovek!
Kako piše Daily Mail, nova istraga je prenela da bi Zodijak ubica mogao da bude muškarac koji je usmrtio i Elizabet Šort, Amerikanku koja je pokušavala da izgradi holivudsku karijeru pre nego što je ubijena na brutalan način.
FBI i policija u Kaliforniji sada pokušavaju da dokažu ovu teoriju, što bi moglo da doprinese da se neka od najstrašnijih ubistava u SAD u 20. veku konačno reše.
Ko je Zodijak ubica?
Takozvani Zodijak ubica je u periodu od 1968. do 1969. bio strah i trepet na severu Kalifornije, gde je ubio najmanje pet žrtava, ali postoje tvrdnje da ih je bilo daleko više, čak na desetine. On se sve vreme poigravao s policijom, tako što je detektivima slao šifrovana pisma, a sve je dovelo do toga da kompletna javnost pokušava da utvrdi njegov identitet.
Ubistvo Crne Dalije
Dve decenije ranije, 1947. godine, dogodilo se nešto slično, kada je 22-godišnja Elizabet Šort, koju su mediji kasnije prozvali Crnom Dalijom, pronađena mrtva u Los Anđelesu. Njeno telo je presečeno na dva dela u predelu struka, bila je potpuno bela jer je izgubila mnogo krvi i ležala neotkrivena najmanje deset sati.
Otkriveno je potom i da je telo prethodno oprano i postavljeno podignutih ruku kao da pozira, lice isečeno od usana do ušiju, a posekotine su se mogle videti na grudima i bedrima, delovi tkiva su odsečeni, unutrašnji organi složeni pored. Policajci su u blizini pronašli otisak pete na zemlji, tragove guma i kesu u kojoj se nalazila razvodnjena krv.
Da li je Zodijak ubica ubio Crnu Daliju?
Više od pola veka nakon misterioznih zločina, brojnih istraga, kako policijskih, tako i amaterskih, neuspelih pokušaja da se iskoriste DNK tragovi i šifre, istraživački konsultant Aleks Bejber tvrdi da je konačno rešio ove slučajeve.
Zodijak ubica je nagovestio da šifra Z13, koju je poslao u aprilu 1970. godine, sadrži njegovo pravo ime. Bejber, suosnivač kompanije Cold Case Consultants of America, koristio je veštačku inteligenciju, nedavno objavljene podatke o popisu stanovništva i klasičnu kriptografiju i njegovo rešenje je otkrilo ime čoveka koji je bio glavni osumnjičeni za ubistvo Elizabet Šort.
U pitanju je izvesni Marvin Margolis, koji se predstavljao i kao Marvin Meril, čovek rođen u Čikagu 1925, poreklom iz rusko-poljske porodice.
On se 1943. priključio mornarici, gde je služio u medicinskom odseku i naučio hirurške veštine koje su viđene u zločinima Zodijak ubice i na telu Elizabet Šort. Tokom Drugog svetskog rata je proveo 27 meseci u vojsci u važnim borbama, uključujući Bitku za Okinavu.
Zapisi o Margolisu pronađeni u dokumentima Odeljenja za boračka pitanja otkrivaju da je u pitanju čovek uznemirujućeg temperamenta. Navodno je na Okinavi bio živ sahranjen u pećini i sam je sebi iskopao izlaz, a nakon toga su ga opisivali kao "ogorčenog", "apatičnog" i "sklonog agresiji".
Margolis je, pokazuju zapisi, uporno zahtevao da služi u hirurškoj jedinici, ali mu je to uskraćivano, a napustio je mornaricu nakon što mu je utvrđeno "50% mentalnog invaliditeta".
Iz rata je kući odneo oružje, uključujući bajonet s drvenom futrolom, kakav je kasnije povezivan sa zločinima Zodijak ubice. Preselio se potom u Los Anđeles, upisao medicinu, a prvi zadatak koji je dobio 1946. bio je da secira ljudski leš.
Dok je istraživano ubistvo Elizabet Šort, skrenuo je pažnju policije na sebe zbog svog medicinskog iskustva i kratke i navodno nestabilne veze s njom.
Bio je jedan od 22 osumnjičena lica, a nakon što su vesti o ovim zločinima dospele na naslovne strane, pobegao je iz Kalifornije. Živeo je neko vreme u Čikagu, Atlanti, Arizoni i Kanzasu i počeo da se predstavlja kao Marvin Meril.
U Kaliforniju se vratio nekoliko godina pre prvog potvrđenog napada Zodijak ubice, pokazuju zapisi, kako piše Daily Mail.
U svojim poslednjim godniama, nakon što mu je dijagnostikovan rak u terminalnoj fazi, Meril je nacrtao jezivu skicu, na kojoj je žena po imenu Elizabet, a na njoj je i jedna skrivena reč – ZoDiac.
Zbog toga veruje da je on na samrti priznao svoje zločine.
– To je nepobitno. Jednostavno je matematički nemoguće da to nije on – kaže Aleks Bejber. – Sa svim ovim povezanostima, on je ili najnesrećniji čovek u istoriji sveta, svaki put na pogrešnom mestu u pogrešno vereme, ili je on počinilac.
Policija zainteresovana za nove analize
Mnogi amateri i nezavisni detektivi su proteklih decenija tvrdili da su otkrili ko stoji iza ovih ubistava, a Bejber ističe da je njegova istraga drugačija jer je privukla pažnju aktivnih organa za sprovođenje zakona.
On se dvaput sastao s policijskim odeljenjima u Kaliforniji koja su odgovorna za slučaj Zodijak ubice i sada preispituju njegove nalaze.
Pozvan je da predstavi svoje dokaze međuagencijskoj grupi nadležnoj za Zodijakove zločine, a članovi Bejberovog tima su se sastali i sa šefom policije Los Anđelesa Džimom Mekdonelom u oktobru. Mekdonel je potom naložio svom odeljenju da ispita nalaze vezane za Crnu Daliju.
(Kurir.rs/Glossy)
