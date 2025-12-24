Slušaj vest

Krajem šezdesetih Amerika je strepela od Zodijak ubice, za kog se sada veruje da bi mogao da bude čovek koji je na brutalan način ubio i unakazio telo Elizabet Šort.

Neki zločinci koji nikad nisu identifikovani i privedeni licu pravde izvršili su toliko strašna ubistva da se o njima priča sa strepnjom i decenijama kasnije, a takvi su nesumnjivo slučajevi ubistva Crne Dalije i nedela tzv. Zodijak ubice.

Prema najnovijim saznanjima, iza njih bi zapravo mogao biti – isti čovek!

Kako piše Daily Mail, nova istraga je prenela da bi Zodijak ubica mogao da bude muškarac koji je usmrtio i Elizabet Šort, Amerikanku koja je pokušavala da izgradi holivudsku karijeru pre nego što je ubijena na brutalan način.

FBI i policija u Kaliforniji sada pokušavaju da dokažu ovu teoriju, što bi moglo da doprinese da se neka od najstrašnijih ubistava u SAD u 20. veku konačno reše.

Ko je Zodijak ubica?

Takozvani Zodijak ubica je u periodu od 1968. do 1969. bio strah i trepet na severu Kalifornije, gde je ubio najmanje pet žrtava, ali postoje tvrdnje da ih je bilo daleko više, čak na desetine. On se sve vreme poigravao s policijom, tako što je detektivima slao šifrovana pisma, a sve je dovelo do toga da kompletna javnost pokušava da utvrdi njegov identitet.

Ubistvo Crne Dalije

Dve decenije ranije, 1947. godine, dogodilo se nešto slično, kada je 22-godišnja Elizabet Šort, koju su mediji kasnije prozvali Crnom Dalijom, pronađena mrtva u Los Anđelesu. Njeno telo je presečeno na dva dela u predelu struka, bila je potpuno bela jer je izgubila mnogo krvi i ležala neotkrivena najmanje deset sati.

Otkriveno je potom i da je telo prethodno oprano i postavljeno podignutih ruku kao da pozira, lice isečeno od usana do ušiju, a posekotine su se mogle videti na grudima i bedrima, delovi tkiva su odsečeni, unutrašnji organi složeni pored. Policajci su u blizini pronašli otisak pete na zemlji, tragove guma i kesu u kojoj se nalazila razvodnjena krv.

Da li je Zodijak ubica ubio Crnu Daliju?

Više od pola veka nakon misterioznih zločina, brojnih istraga, kako policijskih, tako i amaterskih, neuspelih pokušaja da se iskoriste DNK tragovi i šifre, istraživački konsultant Aleks Bejber tvrdi da je konačno rešio ove slučajeve.

Zodijak ubica je nagovestio da šifra Z13, koju je poslao u aprilu 1970. godine, sadrži njegovo pravo ime. Bejber, suosnivač kompanije Cold Case Consultants of America, koristio je veštačku inteligenciju, nedavno objavljene podatke o popisu stanovništva i klasičnu kriptografiju i njegovo rešenje je otkrilo ime čoveka koji je bio glavni osumnjičeni za ubistvo Elizabet Šort.

U pitanju je izvesni Marvin Margolis, koji se predstavljao i kao Marvin Meril, čovek rođen u Čikagu 1925, poreklom iz rusko-poljske porodice.

On se 1943. priključio mornarici, gde je služio u medicinskom odseku i naučio hirurške veštine koje su viđene u zločinima Zodijak ubice i na telu Elizabet Šort. Tokom Drugog svetskog rata je proveo 27 meseci u vojsci u važnim borbama, uključujući Bitku za Okinavu.

Zapisi o Margolisu pronađeni u dokumentima Odeljenja za boračka pitanja otkrivaju da je u pitanju čovek uznemirujućeg temperamenta. Navodno je na Okinavi bio živ sahranjen u pećini i sam je sebi iskopao izlaz, a nakon toga su ga opisivali kao "ogorčenog", "apatičnog" i "sklonog agresiji".

Margolis je, pokazuju zapisi, uporno zahtevao da služi u hirurškoj jedinici, ali mu je to uskraćivano, a napustio je mornaricu nakon što mu je utvrđeno "50% mentalnog invaliditeta".

Iz rata je kući odneo oružje, uključujući bajonet s drvenom futrolom, kakav je kasnije povezivan sa zločinima Zodijak ubice. Preselio se potom u Los Anđeles, upisao medicinu, a prvi zadatak koji je dobio 1946. bio je da secira ljudski leš.

Dok je istraživano ubistvo Elizabet Šort, skrenuo je pažnju policije na sebe zbog svog medicinskog iskustva i kratke i navodno nestabilne veze s njom.

Bio je jedan od 22 osumnjičena lica, a nakon što su vesti o ovim zločinima dospele na naslovne strane, pobegao je iz Kalifornije. Živeo je neko vreme u Čikagu, Atlanti, Arizoni i Kanzasu i počeo da se predstavlja kao Marvin Meril.

U Kaliforniju se vratio nekoliko godina pre prvog potvrđenog napada Zodijak ubice, pokazuju zapisi, kako piše Daily Mail.

U svojim poslednjim godniama, nakon što mu je dijagnostikovan rak u terminalnoj fazi, Meril je nacrtao jezivu skicu, na kojoj je žena po imenu Elizabet, a na njoj je i jedna skrivena reč – ZoDiac.

Zbog toga veruje da je on na samrti priznao svoje zločine.

– To je nepobitno. Jednostavno je matematički nemoguće da to nije on – kaže Aleks Bejber. – Sa svim ovim povezanostima, on je ili najnesrećniji čovek u istoriji sveta, svaki put na pogrešnom mestu u pogrešno vereme, ili je on počinilac.

Policija zainteresovana za nove analize

Mnogi amateri i nezavisni detektivi su proteklih decenija tvrdili da su otkrili ko stoji iza ovih ubistava, a Bejber ističe da je njegova istraga drugačija jer je privukla pažnju aktivnih organa za sprovođenje zakona.

On se dvaput sastao s policijskim odeljenjima u Kaliforniji koja su odgovorna za slučaj Zodijak ubice i sada preispituju njegove nalaze.

Pozvan je da predstavi svoje dokaze međuagencijskoj grupi nadležnoj za Zodijakove zločine, a članovi Bejberovog tima su se sastali i sa šefom policije Los Anđelesa Džimom Mekdonelom u oktobru. Mekdonel je potom naložio svom odeljenju da ispita nalaze vezane za Crnu Daliju.

VIDEO: Put kojim se ubica kretao: