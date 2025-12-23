Slušaj vest

U domu Olivere Balašević, praznična čarolija dolazi iz svakog svetlucavog ugla. Lampice u plavim i zlatnim tonovima nežno obasjavaju prostor, stvarajući atmosferu iz bajke koja u svaki kutak unosi toplinu, radost i mir. Ručno birani detalji, pažljivo odabrani materijali i boje, i velike zvezde sa imenima njenih unučića govore o ljubavi, trudu i posvećenosti.

Svaki ukras nosi priču – od svetlucavih kuglica koje se igraju svetlom, preko nežnih tkanina koje pozivaju na zagrljaje, do sitnica koje bude osmehe i sećanja.

Olivera Balašević Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

Oliverina dekoracija nije samo vizuelni spektakl, već prava praznična poezija koja spaja generacije. Najmlađima pruža osećaj sigurnosti i čuda, dok odraslima podseća na lepotu pažnje u detaljima i radost deljenja magije sa voljenima.

Posebno dirljivo su velike zvezde sa imenima njenih unučića – ručno birane i pažljivo postavljene - koje unose osećaj sigurnosti, radosti i vere u čuda za najmlađe.

Olivera Balašević Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

Praznici kod Olivere Balašević su više od dekoracije – to je doživljaj koji se pamti, osećaj koji se prenosi i trenutak koji inspiriše da verujemo u čuda.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

VIDEO: Olivera Balašević: