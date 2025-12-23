Slušaj vest

Bivša misica Leda Marija Vargas preminula je nakon što je primljena u bolnicu u gradu Gramadu, u saveznoj državi Rio Grande do Sul, saopštila je njena porodica. Uzrok smrti u početku nije bio poznat, ali su kasniji izveštaji naveli da je slavna lepotica preminula usled srčanih problema, svega nekoliko dana pred svoj 81. rođendan.

Devojka iz Porto Alegrea koja je osvojila svet

Rođena u Porto Alegreu, Leda je ušla u istoriju kao prva Brazilka koja je ponela titulu Mis Univerzuma, davne 1963. godine. Imala je svega 18 godina kada je trijumfovala na takmičenju održanom u Majami Biču, u Sjedinjenim Američkim Državama, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji svetskih izbora lepote.

Život nakon krune

Nakon završetka svoje vladavine, Leda se preselila u Majami, gde je nastavila uspešnu karijeru modela. Kako je kasnije saopštila organizacija Mis Univerzuma, njen profesionalni put obuhvatao je i rad u biznisu, televiziji, kao i angažman u svetu umetnosti, gde se istakla kao kustoskinja.

Porodica i lične borbe

Godine 1968. udala se za Hosea Karlosa Atanazija, sa kojim je dobila dvoje dece – Rafaela i Fernandu. Međutim, život joj nije bio lišen teških trenutaka. U 55. godini doživela je moždani udar, koji je trajno uticao na njen govor i pamćenje.

Mirniji dani daleko od reflektora

Nakon smrti supruga 2009. godine, Leda se naredne godine preselila u Gramado, gde je započela povučeniji i mirniji život, okružena porodicom. U poslednjim godinama života odavana joj je posebna počast – organizacija Mis Univerzuma ju je više puta slavila tokom obeležavanja istorije ovog prestižnog takmičenja u Brazilu.

Nasleđe koje traje

Pobeda Lede Marije Vargas iz 1963. godine i danas se smatra prelomnim trenutkom u istoriji Brazila, ali i simbolom promene načina na koji je ova zemlja viđena na svetskoj sceni. Njena kruna bila je više od titule postala je deo nacionalnog ponosa i kulturnog identiteta Brazila.