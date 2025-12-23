Slušaj vest

Tejlor Svift i Trejvis Kelsi očigledno su na istoj talasnoj dužini i to više nego ikad. U šestoj epizodi dokumentarne serije o turneji Eras Tour, pod nazivom „Remember This Moment“, pevačica prvi put otkriva intimno pismo koje joj je njen sadašnji verenik poslao uoči poslednja tri koncerta u Vankuveru, u decembru 2024. godine.

Ovako izgleda ljubavna priča Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:

Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

„Ljubavi mog života“

U epizodi, koja je objavljena u utorak, 23. decembra, Tejlor (36) se nalazi iza bine sa majkom Andreom Svift, dok naglas čita poruku koju joj je poslao NFL as i igrač Kanzas Siti Čifsa, Travis Kelsi (36). U pismu je naziva „ljubavi mog života“.

Sa osmehom na licu, sedeći pored ogromnog buketa belih ruža, Tejlor čita njegove reči:

„Toliko neverovatnih uspomena sa ove turneje, ali moja omiljena je trenutak kada sam te prvi put gledao uživo na koncertu i bio potpuno opčinjen i oboren s nogu ženom koja me tada još nije ni poznavala.“

Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili veridbu na Instagramu
Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dodaje i sledeće:

„Sebično ti kažem hvala što si stvorila ovu legendarnu turneju, i Robertu [Alenu] što je učinio da se zaustaviš u Kanzas Sitiju, Misuri. Ta noć u KC-ju bila je početak mog upoznavanja ljubavi mog života.“

Tejlor zatim nastavlja da čita ostatak pisma, ali bez izgovaranja reči naglas.

 „O, Bože moj!“  uzviknula je dirnuto.
„Toliko o tome da neću pokazivati emocije na poslednja tri koncerta“, dodala je, obraćajući se majci.

Tejlor Svift Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Javna potvrda ljubavi i veridbe

Otkrivanje Kelsijevih romantičnih reči dolazi svega nekoliko dana nakon što je Tejlor Traviša javno nazvala ljubavlju svog života tokom gostovanja u emisiji The Late Show with Stephen Colbert 10. decembra. Govoreći o veridbi i velikim životnim prekretnicama koje su joj se dogodile 2025. godine, bila je iskrena do srži.

„Veriti se za ljubav svog života i vratiti svu svoju muziku to su dve stvari koje se možda nikada nisu morale dogoditi. Nije bilo kao: ‘Ma, to će doći s vremenom’. Mogle su zauvek izostati.“

Dodala je i:

„I zato sam neizmerno zahvalna što su se obe stvari dogodile.“

Narukvica koja je promenila sve

Kelsi je prvi put prisustvovao Eras Tour koncertu u julu 2023. godine na stadionu Arrowhead u Kanzas Sitiju, ali tada nije uspeo da upozna Tejlor. O tome je kasnije otvoreno govorio u podkastu New Heights, koji vodi sa bratom Džejsonom Kelsijem.

Priznao je da je za Tejlor napravio personalizovanu narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona i da je bio pomalo „uvređen“ jer nije uspeo da joj je preda lično.

profimedia-0961248463.jpg
Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Mama Andrea – tajni kupidon

U četvrtoj epizodi serije, Tejlor konačno otkriva ko je zapravo spojio nju i Travisa. Dok su razgovarale o njegovom javnom „apelu“, Andrea Svift (67) se prisetila:

„Gledam naslove, pretražujem internet i vidim da je neki momak bio na tvom koncertu, doneo narukvicu i želi da te upozna.“

Andrea je potom pozvala svoju „ličnu ekspertkinju za Kanzas Siti Čifse“ – rođaku Robin.

„Pitala sam je: ‘Reci mi sve o tom momku, Travisu Kelsiju.’ A ona mi kaže: ‘O, Bože, on je predivan! I baš voli svoju mamu.’ I ja sam pomislila: ‘Ding, ding, ding!’“

Uz smeh je dodala:

„Onda sam se zapitala – kako da je nateram da ga upozna?“

Tejlor je priznala da je pre Travisa bila „potpuno ne-sportski tip“, a prisetila se i maminog poziva:

„Zvala si me onim tonom: ‘Znam da nećeš dobro reagovati na ovo, ali postoji jedan momak…’“

 „I baš je sladak!“ ubacila se Andrea.

„Rekla si nešto u fazonu: ‘Moraš da počneš da radiš nešto drugačije’“, ispričala je Tejlor kroz smeh.

Andrea je Kelsijev gest sa narukvicom opisala kao iskren, nežan i presladak, jer je pokušao da privuče Tejlorinu pažnju nečim što je „iz njenog sveta“.

„Meni je to stvarno mnogo značilo. Pomislila sam da je to baš slatko – i odmah mi se dopalo“, zaključila je.

