Tejlor Svift otkrila detalje ljubavnog pisma koje joj je Kelsi poslao: Ovo bi svaka žena htela da čuje
Tejlor Svift i Trejvis Kelsi očigledno su na istoj talasnoj dužini i to više nego ikad. U šestoj epizodi dokumentarne serije o turneji Eras Tour, pod nazivom „Remember This Moment“, pevačica prvi put otkriva intimno pismo koje joj je njen sadašnji verenik poslao uoči poslednja tri koncerta u Vankuveru, u decembru 2024. godine.
Ovako izgleda ljubavna priča Tejlor Svift i Trevisa Kelsija:
„Ljubavi mog života“
U epizodi, koja je objavljena u utorak, 23. decembra, Tejlor (36) se nalazi iza bine sa majkom Andreom Svift, dok naglas čita poruku koju joj je poslao NFL as i igrač Kanzas Siti Čifsa, Travis Kelsi (36). U pismu je naziva „ljubavi mog života“.
Sa osmehom na licu, sedeći pored ogromnog buketa belih ruža, Tejlor čita njegove reči:
„Toliko neverovatnih uspomena sa ove turneje, ali moja omiljena je trenutak kada sam te prvi put gledao uživo na koncertu i bio potpuno opčinjen i oboren s nogu ženom koja me tada još nije ni poznavala.“
Dodaje i sledeće:
„Sebično ti kažem hvala što si stvorila ovu legendarnu turneju, i Robertu [Alenu] što je učinio da se zaustaviš u Kanzas Sitiju, Misuri. Ta noć u KC-ju bila je početak mog upoznavanja ljubavi mog života.“
Tejlor zatim nastavlja da čita ostatak pisma, ali bez izgovaranja reči naglas.
„O, Bože moj!“ uzviknula je dirnuto.
„Toliko o tome da neću pokazivati emocije na poslednja tri koncerta“, dodala je, obraćajući se majci.
Javna potvrda ljubavi i veridbe
Otkrivanje Kelsijevih romantičnih reči dolazi svega nekoliko dana nakon što je Tejlor Traviša javno nazvala ljubavlju svog života tokom gostovanja u emisiji The Late Show with Stephen Colbert 10. decembra. Govoreći o veridbi i velikim životnim prekretnicama koje su joj se dogodile 2025. godine, bila je iskrena do srži.
„Veriti se za ljubav svog života i vratiti svu svoju muziku to su dve stvari koje se možda nikada nisu morale dogoditi. Nije bilo kao: ‘Ma, to će doći s vremenom’. Mogle su zauvek izostati.“
Dodala je i:
„I zato sam neizmerno zahvalna što su se obe stvari dogodile.“
Narukvica koja je promenila sve
Kelsi je prvi put prisustvovao Eras Tour koncertu u julu 2023. godine na stadionu Arrowhead u Kanzas Sitiju, ali tada nije uspeo da upozna Tejlor. O tome je kasnije otvoreno govorio u podkastu New Heights, koji vodi sa bratom Džejsonom Kelsijem.
Priznao je da je za Tejlor napravio personalizovanu narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona i da je bio pomalo „uvređen“ jer nije uspeo da joj je preda lično.
Mama Andrea – tajni kupidon
U četvrtoj epizodi serije, Tejlor konačno otkriva ko je zapravo spojio nju i Travisa. Dok su razgovarale o njegovom javnom „apelu“, Andrea Svift (67) se prisetila:
„Gledam naslove, pretražujem internet i vidim da je neki momak bio na tvom koncertu, doneo narukvicu i želi da te upozna.“
Andrea je potom pozvala svoju „ličnu ekspertkinju za Kanzas Siti Čifse“ – rođaku Robin.
„Pitala sam je: ‘Reci mi sve o tom momku, Travisu Kelsiju.’ A ona mi kaže: ‘O, Bože, on je predivan! I baš voli svoju mamu.’ I ja sam pomislila: ‘Ding, ding, ding!’“
Uz smeh je dodala:
„Onda sam se zapitala – kako da je nateram da ga upozna?“
Tejlor je priznala da je pre Travisa bila „potpuno ne-sportski tip“, a prisetila se i maminog poziva:
„Zvala si me onim tonom: ‘Znam da nećeš dobro reagovati na ovo, ali postoji jedan momak…’“
„I baš je sladak!“ ubacila se Andrea.
„Rekla si nešto u fazonu: ‘Moraš da počneš da radiš nešto drugačije’“, ispričala je Tejlor kroz smeh.
Andrea je Kelsijev gest sa narukvicom opisala kao iskren, nežan i presladak, jer je pokušao da privuče Tejlorinu pažnju nečim što je „iz njenog sveta“.
„Meni je to stvarno mnogo značilo. Pomislila sam da je to baš slatko – i odmah mi se dopalo“, zaključila je.